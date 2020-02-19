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Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler, hayatını kaybetti

Apple bünyesinde görev yapan ve bilgisayarlarda kes, kopyala ve yapıştır olarak biline Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı bilgisayar bilimcisi Larry Tesler, hayatını kaybetti.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:09
Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler, hayatını kaybetti

Sosyal hayatın ve bundan daha da önemli iş hayatının olmazsa olmazı bilgisayar üzerinde, birçok bilim insanı farklı olanak ve kolaylıklar sağlayarak katkılarda bulundu. Bunlardan biri ise bilgisayar bilimcisi Larry Tesler'di.

ABD'li Larry Tesler 1945 yılında New York şehrinde doğdu ve eğitimini burada tamamladıktan sonra Tesler, 1960'lı yıllarda Stanford Üniversitesi'ne gitti. Eğitimini aldığı bilgisayar bilimi alanında birçok firmada üst düzey görevlerde bulunan ve bilgisayara bir çok alanlar kazandıran Tesler, Apple bünyesinde çalıştı.

 Xerox, Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da üst düzey görevlerde bulunan Tesler'in kullanıcılara kazandırdığı en kullanışlı kısayol 'kes, kopyala, yapıştır' (Copy Paste) oldu.

Modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da bilinen bilimci Larry Tesler, 74 yaşında hayata veda etmesi tüm sevenlerini yasa boğdu.

Anahtar Kelimeler:
Copy PasteLarry Tesler
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