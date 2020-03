Corona virüsü salgını The Last of Us 2’yi etkileyecek mi? Çıkış tarihi gecikir mi?

Koronavirüs salgını pek çok sektörü etkiledi ve son olarak oyun geliştiricileri de virüsten dolayı çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı. Bu yıl yapılması planlanan teknoloji fuarı E3 iptal edilmişti. 2020 yılının en merak edilen oyunlarından The Last of US Part 2’nin Koronavirüs salgınından dolayı çıkmayacağı düşünülüyor.

The Last Of Us 2 Bu yıl Çıkacak Mı?

Sony’den Açıklama

Oyunun ilk çıkış tarihi 21 Şubat 2020 olarak açıklanmıştı ancak daha sonra oyunun geliştiricileri piyasaya sürülme tarihi olarak 29 Mayıs 2020’i işaret etmişti. Oyun severler Koronavirüs salgınından dolayı oyunun bir daha ertelenmesinden endişe ediyor. Konuyla ilgili Sony’den açıklama geldi. Sony açıklamasında şu ana kadar bir sorun çıkmadığını söyledi.

Sony’den yapılan açıklamada şu ana kadar herhangi bir sorun çıkmadığı ancak, başta Avrupa olmak üzere bütün stüdyolardaki gelişmelerin dikkatle izlendiği belirtildi. Stüdyolarda salgına bağlı bir erteleme olursa The Last Of Us 2’nin çıkış tarihi gecikebilir.

The Last Of Us 2, herhangi bir aksilik olmazsa 29 Mayıs 2020 tarihinde piyasaya sürülecek. Ancak şartlara bağlı olarak oyunun çıkışı başka bir tarihe ertelenebilir.