Crytek'in yeni oyunu Crysis Remastered resmileşti

Oyunu hakkında geçtiğimiz hafta süresince birçok bilgi geldi. Bu bilgilerin kısmı Crysis 4 adında yeni bir oyun tanıtılacağı yönünde düşünülürken, bir kısmı da ilk Crysis oyununun güncellenere yeniden elden geçirilecek ve yeni ismi Crysis Remake adıyla tanıtılacağını ifade ediyordu. Yapılan açıklamalar sonrasında haklı olan ikinci grup oldu. Crysis Remastered, Crytek'in internet sitesinde ilginç bir şekilde tanıtıldı.

Meraklı bir kullanıcı, Crytek'in internet sitesinde sörf yaparken sitenin ''Çerez Politikası'' kısmına tıkladı. Bu kısım, kullanıcıya normalde olandan farklı bir pencere açtı. Bu pencerede meraklı kullanıcının bir logo ile karşılaşmasına sebep oldu. Karşılaştığı bu logonun ne olduğunu anlamlandırmaya çalışan meraklı kullanıcı, logoya tıkladı ve başka bir sayfaya daha yönlendirildi. Bu sayfada ise "Crytek'in çığır açan, ve kullanıcılar tarafınfan büyük beğeni toplayan birinci şahıs nişancı oyunu geri geldi! Crysis Remastered PC, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch'e geliyor!" açıklamasının yer aldığı görüldü. Bu açıklama ile birlikte meraklı kullanıcını şaşkına döndü. Çünkü, bu Crysis'in yeni oyununun resmileştiren ilk sızıntıydı. Üstelik sitede bulunanlar bununla da sınırlı kalmadı. Crysis Remastered'ın yer aldığı sitede Crytek tarafından paylaşılmış bir ekran görüntüsü ile karşılaştılar

Crysis Remastered için hazırlanan bu özel siteye giriş yapabilmek şu an mümkün değil. Crytek tarafından bu yol şimdilik kapatılmış olarak görünüyor. Ancak sayfaya ulaşamadığınız için karamsarlığa kapılmayın; Çünkü oyunun çok yakın bir tarihte kapsamlı bir duyuru ile tanıtılması bekleniyor.

