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Dark Sky uygulaması Apple'ın bünyesine geçti

Apple, kendi içerisinde yaptığı büyük değişikliklere ek olarak önemli bir satın almaya imza attı ve gelişmiş hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 12:37
Dark Sky uygulaması Apple'ın bünyesine geçti

Yerel hava tahminleri yapan mobil uygulama Dark Sky, Apple bünyesine geçti. Teknoloji devi Apple, Android ve iOS'ta yer alan hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın aldığını kullanıcılarıan duyurdu.

Hava tahmin uygulaması Darsk Sky'ın geliştiricisi Adam Grossman, satın alım konusu ile ilgili yaptığı konuşmasında, Apple ile kurulan ortaklığın, uygulamayı çok daha fazla kişiye ulaştıracağını belirtirken diğer taraftan Apple, Dark Sky'ı satın alımı gerçekleştikten sonra uygulamayı android mağazasından kaldırdı. Bu kararla birlikte milyonlarca android kullanıcısının uygulamaya erişemezken sosyal medyada birçok kullanıcı, uygulamanın Android'den kaldırılmasına tepki göstererek Apple'a sitem etti.

Dark Sky uygulaması Apple'ın bünyesine geçti

Apple'a geçer geçmez Android mağazasından apar topar kaldırılan uygulama, iOS mağazasında ise şu anda olduğu gibi 3,99 dolarlık fiyatla kullanıcılara sunulmaya devam edecek. Apple'ın çok yakın bir zamanda uygulamanın verilerini kendi hava durumu uygulamasına taşıması bekleniyor.

Diğer taraftan; Dark Sky’ın Android ve wearOS uygulamaları ise 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra kullanılmaz hale geleceği aktarılırken şirketin bu satın alım durumu için Apple’dan şimdilik ne kadar aldığı konusunda bir açıklama yapmadığı bilinmiyor ve geliştirici ekibin hava durumu konusunda gelişmiş özellikler ve yenilikler sunmaya devam edeceği de aktarılan diğer bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
AppleSatın AlmaDark SkyHava Durumu Uygulaması
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