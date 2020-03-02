DNS Adresi Nedir ? Nasıl Değiştirilir ?

Günlük hayatımızda hepimizin uğrak noktaları olur sanal alemde . Sosyal medya , haber siteleri , blog yazıları vb siteler..

Aslında girmiş olduğumuz her internet sitesininin aslında bir adresi vardır. Bu adres bilgisayar dünyasında sayılar şeklinde kodlanmıştır. Ve biz normalde bu siteye girebilmemiz için sitenin bu sayılarıdan oluşan adresini bilmemiz gerekir. İşte burda Domain Name System (DNS ) karşımıza çıkmaktadır.

Nomalde biz gitmek isteğimiz sitenin ismini (haberport.com) tarayıcımızın adres çubuğuna yazdığımız an siteyi ziyaret edebiliyoruz.

Aslında arka tarafta olan şu'dur

Ziyaret etmek istediğimiz sitenin sayılardan oluşan bir adresi vardır biz adres kısmına sitenin ismini yazdığımız an DNS devreye girerek bizim yazmış olduğumuz ismi sitenin adres kodlarına ceviriyor ve biz bu sayede siteyi ziyaret etmiş oluyoruz.

Peki DNS Adresleri Nasıl Değişir ?

1- İster ekranın sağ alt kısmında yer alan internet ağ simgesine tıklayarak Ağ & internet ayarları'na tıklayın. İsterseniz de arama kısmına 'Ağ durumu' yazarak aynı ekrana ulaşın. Hemen aşağıda bulunan 'Bağdanştırıcı özelliklerini değiştir' seçeneğine tıklayın.

2- Çıkan ekranda bağlı olduğunuz internet ağını bularak sağ tıklayın ve özellikler seçeneğine girin.

3- Açılan ekrandan İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecek.

4- Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçenğini işaretledikten sonra hemen alttaki satırlara ilgili DNS andreslerini yazın ve daha sonra 'Çıkarken ayarları doğrula' seçeneğini işaretleyerek 'Tamam' butonuna tıklayın.

Eğer DNS adresinizi tekrar eski haline getirmek isterseniz, yine aynı adımları takip ederek son maddedeki ekrana ulaşın. Bu ekrandan 'DNS sunucu adresini otomatik olarak al' seçeneğini işaretleyin ve 'Tamam' botununa tıklayın.