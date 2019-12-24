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Drone uçuş izni nedir? Uçuş izni nereden nasıl alınır? İHA uçuş izni işlemleri

Drone ve İHA'lar günümüzde yaygınlıkla kullanılan araçlardır. Ticari amaçla veya hobi olarak Drone uçuş izni nedir, uçuş izni nereden ve nasıl alınır? İşte İHA uçuş izni işlemleri ile ilgili detaylar.

24 Aralık 2019 Salı 09:47
Drone uçuş izni nedir? Uçuş izni nereden nasıl alınır? İHA uçuş izni işlemleri

Drone’unuzun kaydını yaptırmadan uçuş yapmanız büyük para cezalarıyla karşılaşmanıza sebep oluyor.

Drone nedir?

Hava çekimlerinin profesyonel bir şekilde yapılabilmesini sağlayan İHA’lar, uzaktan kumanda veya yazılımsal yönetimle kolayca yönlendirilebilmektedir.

Hava çekimlerini kolaylaştıran bu araçlarsa ilk çıktığında askeri amaçla kullanılsa dahi günümüzde hobi olarak da kullanılmaktadır. Milyarlarca aktif kullanıcıya sahip sosyal medyalarda drone ile çekilen etkileyici pek çok fotoğraf ve videoya rastlayabilmektedir. Çekim yapacağınız yerle bulunduğunuz yer arasında uzunca bir mesafe bulunabileceği için özel yaşam ihlal edilebilir.

Kayıtsız drone uçuranlara 6868 TL, uçuş izni olmadan yapılan uçuşlar için ise 11.447 TL para cezası uygulanmaktadır.

Drone ve İHA arasındaki farklar nelerdir?

Drone ve İHA her ne kadar aynıymış gibi algılansa da aslında belli başlı farklılıkları vardır. Drone, uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir hava aracıyken İHA ise insansız hava aracıdır. İHA’lar keşif ve haritalama için kullanılır, daha önce programlanan bir uçuş planına göre çalışır ve uçak bir yerleşik bilgisayar ile kontrol edilir. Drone’lar ise önceden programlanan bilgisayar yazılımları veya uzaktan pilot tarafından uçurulur.

Drone kaydı nasıl yapılır?

Drone’u nereden satın alırsanız alın kaydını yapmanız gerekmektedir. Drone’unuzu kaydettikten sonra uçurabilmek için sisteme kaydetmelisiniz. Drone’unuzu kaydettikten sonra uçurabilmek için sisteme kayıtlı olmanız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden SHGM onayı almanız gerekiyor. Son olaraksa uçuş izni alabilirsiniz. İHA0 ve İHA1 sınıfı İHA’lar için uçuşa yasaklı ve meskun mahal, kabalalık veya çok kalabalık bölgelerin dışında SHGM’den uçuş izni alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Drone uçuş izni aşamaları nelerdir?

Drone’u satın alarak hobi veya amatör amaçlı uçuş yapmak istiyorsanız.

İlk olarak sisteme kaydolmanız gerekmektedir. İHA’nızın ağırlığı eğer 500 gram ve üzerindeyse sisteme kayıt yaptırmalısınız. SHGM kayıt oluşturma ekranında bireysel ve ticari seçimi yapar, kimlik bilgilerinizi eksiksiz olarak doldurarak kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

drone

İkinci aşamadaysa pilot kaydı yapmalısınız. TSH kurallarına göreyse 500 gramın üzerinde İHA kullanan herkesin bu sisteme kayıtlı olması gerekiyor. İHA pilot kayıt başvurusunda vesikalık resminizi yükleyip uyarı kutucuklarını okuyarak işaretlemelisiniz.  İHA0 (500 gram ile 4 kilogram) için 12 saat, İHA1 (4 kg ve 25 kg arası) için 36 saat eğitim verilmektedir.

drone eğitimi

Kişiden, mağazadan veya online olarak satın aldığınız 500 gram ve üzeri ağırlıktaki Drone’u fatura üzerinden sonraki 3 gün içerisinde İHA Kayıt Sistemine kaydetmeniz gerekmektedir. Satın aldığınız İHA kaydının arama kutucuğunda satın aldığınız drone görüntülenir. Satıcının aynı gün içinde yaptığı satış işlemini İHA Kayıt Sistemi’ne kaydetmesi gerekmektedir. Arama bölümünde aldığınız Drone eğer çıkmıyorsa satıcınızla iletişime geçmek zorundasınız.

drone uçuş izni

İHA’yı kullanmak istiyorsanız İHA’yı  düzenleme, fotoğraf yükleme ve pilot tanımlama işlemlerini yapmanız gerekiyor. İlk olarak Drone’unuzun rengini ve varsa açıklamalarını girmeniz gerekiyor. Sonraki aşamada Drone’unuzun fotoğrafını çekmeniz ve Drone’u kimlerin kullanacağını ekliyorsunuz. İlk iki adım tamamlandıktan sonra Drone’unuz SHGM onayına gönderilmektedir. Onaylanması halinde İHA için bir QR kod oluşturulur. Drone’uunzun onaylandığına dair bir mail bildirimi aldıktan sonra İHA üzerindeki ‘’düzenle’’ kutucuğuna tıklayıp QR kod indirme aşamasına geçebilirsiniz.

drone ehliyeti

Drone ehliyeti nereden ve nasıl alınır?

Drone ehliyetini ticari amaçla kullanacaksanız ehliyet almak zorundasınız. 500 gram ile 4 kilogram arası İHA0 için 12 saat, 4 kilogram ile 25 kilogram arası İHA1’ler için 36 saat eğitim almanız gerekmektedir. Drone ehliyeti Türkiye’de 27 merkezden alınabilmektedir. Drone ehliyet ücretleri 800 TL ila 1500 TL arasında değişiklik göstermektedir.

drone uçuş izni

Son Güncelleme: 24.12.2019 09:47
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