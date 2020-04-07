Dünya'da en çok kullanılan Web tarayıcıları hangisi?

İnternet tarayıcılarının kendi aralarındaki büyük rekabet, rakamlara yansımış durumda. Tarayıcılar rekabetteki güçlerine göre kullanıcı kaybediyor ya da kazanıyor, NetMarketShare'nin paylaştığı listede bu rekabetteki son durum açıkca görünmektedir.

Lider değişmedi

NetMarketShare'nin paylaştığı verilere göre listede 1 numarada önceki yıllarda olduğu gibi Google Crome yüzde 68.5 kullanım oranı ile zirveyi kimseye kaptırmadı.

Microsoft'un yeni nesil internet tarayıcısı Microsoft Edge listede 2. sırada yer buldu. Edge tarayıcısı, yüzde 7.59 kullanım oranıyla listede ikinci sırada yer aldı ve dünyanınkullanılan ikinci web tarayıcısı oldu. Microsoft Edge ile Google Chrome arasındaki oranlarda her ne kadar uçurum olsa da bu onu dünyanın en çok kullanılan ikinci internet tarayıcısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Apple sonuncu oldu

Microsoft Edge'i sırasıyla yüzde 7.19 kullanım oranıyla Mozilla Firefox ve yüzde 5.60 kullanım oranıyla Internet Explorer takip etti. Listenin son sırasında ise Apple'ın internet tarayıcısı Safari yer aldı. Buna göre Safari yüzde 3.62'lik bir kullanım oranına sahip.