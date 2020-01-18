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Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'de yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Şirket, 737 Max tipi yolcu uçaklarının yazılım sistemlerinde yeni bir sorun tespit edildiğini duyurdu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:33
Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi

Merkezi ABD olan ve dünyanın neredeyse en büyük uçak üreticisi olan Boeing'den kötü bir daha geldi. Şirket, 737 Max tipi yolcu uçakları ile ilgili yaptıkları teknik incelemelerde uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun ortaya çıktığını açıkladı.

Boeing şirketi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Gerekli güncellemeleri yapıyor ve FAA (ABD Federal Sivil Havacılık İdaresi) ile birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Önceliğimiz 737 Max'in güvenli olması ve hizmete dönmeden önce tüm yasal gereklilikleri karşılamasını sağlamaktır" ifadeleri kullanılırken bu tarz sorunların keşfedilmesi için teknik incelemeler yapıldığı ve şirket olarak söz konusu sorunun çözülmesi hedeflediği belirtildi.

Boeing'in hisseleri düşüş sağladı

Şirket tarafından yapılan açıklama, geçtiğimiz hafta yapılan sistem testlerinde, 737 Max tipi 2 yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki iddiaların ardından gelmesiyle Boeing'in hisseleri yüzde 1.9 oranında değer kaybederek 325,75 dolara kadar düştü.

Anahtar Kelimeler:
BoeingYazılım SistemiUçuş Arızası
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