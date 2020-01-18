Dünya devinden kötü haber! Boeing yazılım sisteminde yeni sorun tespit edildi

Merkezi ABD olan ve dünyanın neredeyse en büyük uçak üreticisi olan Boeing'den kötü bir daha geldi. Şirket, 737 Max tipi yolcu uçakları ile ilgili yaptıkları teknik incelemelerde uçuş bilgisayarlarında yeni bir sorun ortaya çıktığını açıkladı.
Boeing'in hisseleri düşüş sağladı
Şirket tarafından yapılan açıklama, geçtiğimiz hafta yapılan sistem testlerinde, 737 Max tipi 2 yolcu uçağına ait bilgisayarların birbiriyle iletişim kuramadığı yönündeki iddiaların ardından gelmesiyle Boeing'in hisseleri yüzde 1.9 oranında değer kaybederek 325,75 dolara kadar düştü.