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Dünya gözüyle görünen karadelik herkesi şaşırttı

Bilim insanlarının Dünya’ya 1000 ışık yılı uzaklıkta bir kara delik tespit ettiği açıklandı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 22:49
Dünya gözüyle görünen karadelik herkesi şaşırttı

Astronomy & Astrophysics dergisinin yapmış olduğu çalışmada , kara deliğe ait, Güney Yarımküre'de açık havada çıplak gözle dahi izlenebilen Güneş’ten 8 kat büyüklüğünde 2 yıldız bulunduğu kaydedildi.

Çalışmada, söz konusu yıldızlardan birinin gizli bir nesnenin yörüngesini 40 Dünya gününde tamamladığını belirleyen gökbilimcilerin, bunun sadece bir çift yıldız sistemi olmadığını, kara delik içeren üçlü bir sistem olduğunu keşfettikleri ifade edildi.

Gökbilimciler, Dünya'ya şimdiye kadarki en yakın noktada olan kara deliğin, ilk kez çevresiyle şiddetli etkileşime girmeyen yıldız kütlesinden oluştuğuna dikkati çekti.

Geçen yıllarda gökbilimciler, Samanyolu galaksisinde, çevreleriyle yıkıcı, şiddetli etkileşimler kurması ve tesbit edilebilir X ışınları salması nedeniyle yerlerini konumlandırdıkları bir düzine kara delik bulduklarını duyurmuştu.

Son keşfedilen kara deliğe ilişkin çalışmaların Şili’deki La Silla Gözlemevinde yürütüldüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 06.05.2020 22:50
Anahtar Kelimeler:
DünyaBilimYıldızKaradelikTekboloji
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