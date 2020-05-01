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Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Güneş Sistemi’mizden yaklaşık 1.250 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesinde bulunan yeni bir gezegen, gökbilimcileri tarafından keşfedildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:07
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi

Dünya'dan çok büyük gezegen
Yıllardır Jüpiter’in en büyük gezegen olduğunun bilinmesinin ardından ilerleyen tekniklerle yapılan araştırmalarda aslında konuşulduğu kadar da büyük olmadığı ortaya çıkarıldı.

Gökbilimciler, Dünya’dan 1.250 ışık yılı uzaklıkta olan Kepler-88 isimli yıldızın etrafında yeni bir gezegen olduğunu keşfetti. Bu gezegenin en büyük özelliği ise kütlesel olarak Jüpiter’in 3 katı, Dünya’mızın ise 300 katı olması olarak görünüyor.

The Astronomical Journal’da yayınlanan yeni araştırmayla tanıştığımız Kepler-88 d isimli gezegen, önceden keşfedilmiş olan Kepler-88 isimli yıldızın etrafında dönüyor. Hawaii’de bulunan WM Keck Gözlemevi‘nde yapılan araştırmalar neticesinde, Kepler-88 b ve Kepler-88 c isimli iki dış gezegene bir gezegenin eşlik ettiği anlaşıldı.

Devasa boyutuyla yeni bir keşfin yıldızı olan Kepler-88 d’nin izlediği yörünge diğerlerinden biraz farklı seyrediyor. Yeni keşfedilen gezegen, yörüngesinde dairesel değil eliptik bir şekilde hareket ediyor.

WM Keck Gözlemevi’ndeki bilim insanları, Kepler-88 d hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için gözlemlerin süreceği açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme: 01.05.2020 21:08
Anahtar Kelimeler:
DünyaGezegenKeşif300 Kat
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