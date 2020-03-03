Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti

Yeni Zelanda, teknoloji çağı uygulamalarına uyarak polis kuvvetlerine yapay zeka hizmeti sunmaya başladı. Ella ismi verilen yapay zeka ise Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerine destek amaçlı görevinin başına geçti.
Intela AI ve Soul Machines firmaları tarafında geliştirilen Ella'nın ses tonu, konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi ve daha gerçekçi görünmesi için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpma mimikleride sağlandı. Ekranın karşısına geçen insanları selam veren Ella, uygun yüz ifadeleri ile karşısındaki ile bir diyalog kurabiliyor.