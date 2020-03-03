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Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti

Yeni Zelanda'da Ella ismi verilen yapay zeka polis karakolunda görevine başladı. Ella, Ella, bulunduğu karakolda ziyaretçileri karşılayarak rehberlik etmek gibi görevlerde de bulunacak.

03 Mart 2020 Salı 23:16
Dünya'nın ilk yapay zeka polisi Ella görevinin başına geçti

Yeni Zelanda, teknoloji çağı uygulamalarına uyarak polis kuvvetlerine yapay zeka hizmeti sunmaya başladı. Ella ismi verilen yapay zeka ise Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerine destek amaçlı görevinin başına geçti.

Güvenlik güçlerini modernize edilmesi için uygulanan pilot projenin bir parçası olan Ella’nın deneme çalışmaları yaklaşık üç ay kadar sürecek. Ortalama Mayıs ayı sonlarınbda teknolojinin performansı ve kullanım şekilleri gözden geçirilecek olan Ella şayet başarılı olursa Yeni Zelanda, karakollarda yapay zeka Ella’yı kullanmaya başlayacaklar.

Intela AI ve Soul Machines firmaları tarafında geliştirilen Ella'nın ses tonu, konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi ve daha gerçekçi görünmesi için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpma mimikleride sağlandı. Ekranın karşısına geçen insanları selam veren Ella, uygun yüz ifadeleri ile karşısındaki ile bir diyalog kurabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
PolisYeni ZelandaYapay ZekaGörev
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