Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada; UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Fact-Checking Network (IFCN) işbirliği ile dünya genelinde insanların koronavirüs salgınında bilgilere rahatça ulaşabilmesi için WhatsApp Bilgi Merkezi Hattı kurulduğu duyuruldu.

+41 79 893 18 92 numaralı hat akıllı telefona kaydedildiği takdirde tüm dünyadan vatandaşlarının koronvirüsle ilgili doğru bilgiye ulaşması hedeflendi. Bilgi hattında salgın ile ilgili son istatistikler, korunma yolları, seyahat önerileri ve merak edilen soruların yanıtları bulunuyor.

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, söz konusu uygulamayla ilgili verdiği bilgilerde “Dünyadaki yerel topluluklara Kovid-19 hakkında güncel bilgiler sunmak ve onlardan bilgi almak, virüsün önlenmesi çabalarında önemli bir yere sahip. WhatsApp gibi özel sektör şirketleriyle ortaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık görevlilerinin gerçek zamanlı bilgilendirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Hat nasıl çalışıyor?

+41 79 893 18 92 numarası akıllı telefonunuzun rehberine eklendikten sonra WhatsApp hattına herhangi bir şey yazdığınızda kullanıcıları şöyle bir karşılama ekranı karşılıyor:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne Hoşgeldiniz"

DSÖ'den son koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) ile ilgili bilgileri ve yönlendirmeleri alın.

Koronavirüs ile ilgili ne bilmek istiyorsunuz?

Aşağıdaki konu başlıklarının numaralarını veya yanlarındaki emojileri kullanarak ne zaman isterseniz son bilgileri öğrenebilirsiniz..

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Son istatistikler