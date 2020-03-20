İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85796
ALTIN
312.779
DOLAR
6.5404
STERLİN
7.6460
EURO
6.9986

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülük yaparak UNICEF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte ortak bir çalışma yapıldı ve tüm dünya genelinde geçerli koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu.

20 Mart 2020 Cuma 19:41
Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde koronavirüs WhatsApp hattı kuruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir açıklamada; UNICEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Fact-Checking Network (IFCN) işbirliği ile dünya genelinde insanların koronavirüs salgınında bilgilere rahatça ulaşabilmesi için WhatsApp Bilgi Merkezi Hattı kurulduğu duyuruldu. 

+41 79 893 18 92 numaralı hat akıllı telefona kaydedildiği takdirde tüm dünyadan vatandaşlarının koronvirüsle ilgili doğru bilgiye ulaşması hedeflendi. Bilgi hattında salgın ile ilgili son istatistikler, korunma yolları, seyahat önerileri ve merak edilen soruların yanıtları bulunuyor.

UNDP Yöneticisi Achim Steiner, söz konusu uygulamayla ilgili verdiği bilgilerde “Dünyadaki yerel topluluklara Kovid-19 hakkında güncel bilgiler sunmak ve onlardan bilgi almak, virüsün önlenmesi çabalarında önemli bir yere sahip. WhatsApp gibi özel sektör şirketleriyle ortaklıklar, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık görevlilerinin gerçek zamanlı bilgilendirilmesini sağlayacak"  ifadelerini kullandı.

Hat nasıl çalışıyor? 

+41 79 893 18 92 numarası akıllı telefonunuzun rehberine eklendikten sonra WhatsApp hattına herhangi bir şey yazdığınızda kullanıcıları şöyle bir karşılama ekranı karşılıyor:

"Dünya Sağlık Örgütü'ne Hoşgeldiniz"

DSÖ'den son koronavirüs hastalığı salgını (COVID-19) ile ilgili bilgileri ve yönlendirmeleri alın.

Koronavirüs ile ilgili ne bilmek istiyorsunuz?

Aşağıdaki konu başlıklarının numaralarını veya yanlarındaki emojileri kullanarak ne zaman isterseniz son bilgileri öğrenebilirsiniz..

Reply with a number (or emoji) at any time to get the latest information on the topic:

1. Son istatistikler

Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık ÖrgütüWhatsapp HattıWhatsapp NumarasıKoronavirüs Son Durum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix ve YouTube'dan üzücü haber! Yayın kalitesi düşürülecek
Netflix ve YouTube'dan üzücü haber! Yayın kalitesi düşürülecek
Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı
Güncellenen MacBook Air 2020'nin tanıtımı sessiz sedasız yapıldı
Otonom araç İstanbul'da yollarda!
Otonom araç İstanbul'da yollarda!
Apple'dan koronavirüs kararı! Mağazalar süresiz olarak kapatıldı
Apple'dan koronavirüs kararı! Mağazalar süresiz olarak kapatıldı
Samsung Galaxy A11 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
Samsung Galaxy A11 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
IGTV ile Instagram YouTube gibi para kazandıracak!
IGTV ile Instagram YouTube gibi para kazandıracak!

Popüler Haberler

2020 Medical Park hastanesi muayene ücreti ne kadar?
Küresel salgın Coronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Bill Gates koronavirüs aşısı açıklaması
En güzel miraç kandili mesajları - Miraç Kandili resimli ve dualı mesajları
Ali Sürmeli EDHO'da hangi rolde oynayacak? Efsane oyuncu Eşkıya kadrosunda!
Süperlig tekrar ne zaman başlayacak? Lig tamamlanacak mı?
Zuhal Topal’la Sofrada Mine neden diskalifiye oldu?
Pasaport yenileme işlemleri ve 2020 pasaport yenileme ücretleri
Enes Batur Gerçek Kahraman filmi TV'de ilk kez 23 Mart Pazartesi Show TV
Afilli aşk neden final yaptı? Kanal D Afili aşk final yapıyor!
Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihte, ne zaman? Diyanet 2020 dini günler ve bayramlar takvimi
Trendyol’un 10, 11 ve 12 Mart indirimleri başladı! Trendyol 10-11-12 Mart kampanyaları indirimli ürünleri
TRT EBA TV Uzaktan eğitim kanalı Türksat - Tivibu - Digiturk- D-smart frekansları 2020
Kabin amiri mesleği nedir? 2020 Kabin amiri maaşları ne kadar?
ÖSYM 2020 YKS geç başvuru son günü ne zaman? ÖSYM üniversite sınavı YKS geç başvuru süresi uzatıldı
2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 20 Mart Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Emekli promosyon ödemeleri hesaplara ne zaman yatacak? Emekliler promosyonları ne zaman çekecek?
1000 TL sosyal yardım şartları nelerdir? Kimler nasıl alabilecek?
Koronavirüs af yasası ceza indirimi olacak mı? Af yasası yeniden gündemde!
Korona Virüsün vaka ve ölü sayısındaki son bilanço ne? Toplam vaka ve ölüm sayısı
Evde Cuma namazı kılınır mı? Cemaat olmak için kaç kişi gerekli?
2020 Topkapı Sarayı ne zaman açılıp ne zaman kapanıyor? 2020 Topkapı Sarayı giriş ücreti ve saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.