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E-devlet ile cep telefonu IMEI no sorgulama nasıl yapılır? E-devlet imei no sorgulama

Mobil telefonların yasal yollarla alındığını belli eden ve cep telefonlarının parmak izi olarak adlandırılan IMEI'lere yapılan zamlar sonrasında vatandaşlar telefon bilgilerini araştırmaya başladı. Nasıl araştırma yapacağını bilmeyen kişiler ise e-Devlet ile cep telefonu IMEI numarası sorgulama nasıl yapılır sorularını sormaktadır. İşte e-Devlet IMEI numarası sorgulama işlemler.

30 Aralık 2019 Pazartesi 22:17
E-devlet ile cep telefonu IMEI no sorgulama nasıl yapılır? E-devlet imei no sorgulama

2019 yılında yurt dışından getirilen telefonların çalıntı, kaçak veya kayıp durumlarının önüne geçmek için IMEI’lere ciddi zamlar yapıldı. Bu zamlar sonrasında devlete yüklü miktarda ödeme yapmak istemeyen kişiler IMEI sorgulama işlemleri sayesinde telefonlarının durumlarını öğrenmeye başladı. Kısa sürede yapılacak olan işlemler sayesinde telefon ve tablet gibi cihazların tüm verilerine erişebilirsiniz.

ımeı öğrenme

IMEI nedir?

Intenational Mobile Equipment Identity yani Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği olarak adlandırılan IMEI her cihaza özel bulunan bir koddur. IMEI numaraları sayesinde cihazlara uzaktan pek çok işlem uygulanabilmektedir.

IMEI sorgulaması neden yapılır?

Telefonun veya tabletin çalıntı veya kayıp olma durumlarında bilgi almak için IMEI sorgulaması yapılır.

IMEI sorgulaması nasıl yapılır?

IMEI sorgulaması e-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Turkiye.gov.tr adresine girilerek gerekli adımlarla sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

IMEI sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet adresinin ana sayfasına giriş yaptıktan sonra size özel sayfaya girebilmek için T.C kimlik numarası ve şifrenizi kullanarak sistemden sayfanızı açın. Sistemde bulunan arama motoruna IMEI yazdıktan sonra gelen sayfaya 15 haneli IMEI numaranızı girin. Sorgula butonuna tıkladıktan sonra telefonla alakalı tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cep telefonundan IMEI sorgulaması nasıl yapılır?

Bazı acil durumlarda e-Devlet sistemine giriş yaparak IMEI sorgulaması yapmak zor olabilmektedir. Bu gibi durumlarda telefonunuzun numara çevirme bölümüne *#06# kodunu tuşladıktan sonra IMEI bilgilerinizi görebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden yapılabilecek diğer cep telefonu işlemleri nelerdir?

e-Devlet üzerinden IMEI sorgulamasının yanı sıra cihazla ilgili farklı aramalar da yapılarak bilgi edinilebilir. Bu işlemler sırası ile

  • Baz istasyonu ölçüm bilgileri
  • Mobil hat sorgulama
  • IMEI – MSISDN eşleşme sorgulama
  • IMEI – cep telefonu numarası eşleştirme
  • Kayıp/çalıntı/ihbar sorgulama ve iptal etme gibi işlemler yapılabilmektedir
Son Güncelleme: 30.12.2019 22:17
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