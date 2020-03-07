E-devletten yeni hizmet! Hangi bankalarda hesaplarınız var görebileceksiniz!

E-Devlet’e yeni bir özellik daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu e-Devlet üzerinden banka hesap bilgisi sorgulaması yapılabileceğini duyurdu. Yeni hizmetle birlikte artık vatandaşlar hangi banka hesapları olduğunu tek seferde öğrenebilecek.

E-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamayla birlikte katılım fonu ve altın hesapları başta olmak üzere Mevduat ile Katılım fonu hesapları ‘Banka Sorgulama’ işlemi yapılarak öğrenilebilecek. Yapılan sorgulamada banka hesap bilgilerini bulurken, bakiye bilgisine yer verilmeyecek.

53 banka bilgileri görülebilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada 53 bankanın bilgilerine yer verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada verilen bilgilerin yalnızca bilgi amaçlı olacağını ve hukuki bir geçerliliğinin olmayacağı da bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun resmi sitesinden yapılan duyuruda, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakışla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı’ndan sunulan hizmetlerin artırılması amacıyla vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin intenet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik planlama hatırlatıldı.

Mevduat ve Katılım fonu hesabı sorgulanabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları' bilgileri kullanılmaktadır."