İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119701
ALTIN
303.881
DOLAR
5.9792
STERLİN
7.8389
EURO
6.5935

E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir

Kişilerin kimlik bilgilerini doğrulamaya yarayan e-imza sisteminin ne olduğu nereden ve nasıl alındığı vatandaş tarafından merak ediliyor. E-devlet sistemine bağlı olan e-imza uygulamasını indirmeniz de mümkün. E-imza ile ilgili merak edilenler haberimizde.

30 Ocak 2020 Perşembe 09:11
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir

E-İMZA NE DEMEK?

E-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulamak için kullanılan elektronik veri anlamına gelmektedir. Elektronik imza ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik yoldan işlemler sırasında her şeyin gönderen kişiye ait olduğunu ve bilgilerin gönderildiği sırada değişmediğine garanti veriliyor. Kısaca elektronik yolda gerçekleşen işlemlerde bilgileriniz asla değişmez.

E-İMZANIN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERİ

Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur,

- Elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir,

- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir,

- Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

E-İMZA NASIL ALINIR?

E-imza almak için yapmanız gereken şey Sertifika Sağlayıcı’lara başvuruda bulunmaktır.5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Geri bildirim Yapmak mecburiyetindedir. Elektronik  imza almak için kimlik kontrolleri yapılması gereklidir. Kimlik kontrolü noter aracılığıyla da yapılabilir. Hizmet sağlayıcı ile de yapılabilir. Bireysel başvuru yapıldığında ise T.C kimlik numarasıyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi noterde imzalanmalıdır. Nitelikli elektronik sertifika, teslim alındığı tarihten itibaren 1,2 veya 3 yıla kadar geçerliliğini sürdürmektedir.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

- E-devlet uygulamalarında

- E- imzanın zorunlu olduğu kamu projelerinde

- MERSİS projesi içerisinde ticari sicil işlemlerinde,

- Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,

- Kayıtlı Elektronik Posta sisteminde,

- Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,

- Banka talimatlarının gönderilmesinde,

- Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,

- Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,

- Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,

- Elektronik arşivin e-imzalanmasında,

- Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilir. 

Son Güncelleme: 30.01.2020 09:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama
Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama
iOS'a 13.3.1 güncellemesi geldi! Yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişti?
iOS'a 13.3.1 güncellemesi geldi! Yeni güncelleme ile iPhone'larda neler değişti?
Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı
Yenilenen yüzüyle 4'üncü nesil Seat Leon görücüye çıktı
WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!
WhatsApp bu telefonlarda 1 Şubat 2020'den itibaren kullanılamayacak!
Snapchat'ten Instagrama taş! Snapchat CEO'su Tiktok'u daha ilgi çekici buluyor
Snapchat'ten Instagrama taş! Snapchat CEO'su Tiktok'u daha ilgi çekici buluyor
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi
Ucuza alınabilecek ikinci el SUV araçlar listesi

Popüler Haberler

Edho Yasemin kimdir? Gerçek adı nedir? Olcay Yusufoğlu hakkında bilgiler
Hekimoğlu Cihan kimdir? ALS Hastası Müzisyen Cihan
MEB 2020 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili başlangıç tarihi
Perde yıpratılmadan nasıl yıkanır? Evde perde temizliği için önerilen yöntemler
Zümrüdüanka dizisi kaç bölüm olacak? Dizi ne zaman final yapacak?
Godzilla filminin oyuncuları kimler? Godzilla nerede çekildi, konusu nedir?
Zalim İstanbul dizisinde Nedim mahkemeye çıktı! Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hekimoğlu Tanju kimdir? Gerçek adı nedir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Kızılay personel alımları, iş ilanları ve açık pozisyonlar
Günlük burç yorumları 1 Şubat 2020 Cumartesi - Yıldız falınızın günlük hayatınız için yorumu nasıl?
Uyumak için ideal oda sıcaklığı kaç derecedir?
Mücbir sebep hali nedir, ne anlama geliyor? Hangi durumlarda Mücbir sebep hali ilan edilir?
Bankadan borç için icra geldi ne yapabilirim?
İŞKUR ile 34 Şehirde 3 Bin TL Maaşla Belediye Personeli Alımı Yapılacak! Belediye Personel Alımlarının Yapılacağı İller
Habertürk’te Hadi Özışık Neden Paragündem Programını Terk Etti?
Süt Parası ve emzirme ödeneği 2020 yılında ne kadardır? Süt parası nasıl alınır?
En çok puan kazandıran kredi kartı hangisi? Bankaların en avantajlı ve bol puanlı kartları
Benim Adım Melek Kadriye kimdir? Gerçek adı nedir? Hande Kaptan hakkında bilgiler
Babil Dizisi Nehir kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Kalan rol aldığı dizi ve filmler
Muhtaç aileler için bedelsiz karşılıksız kömür yardımı 2020 şartları
Dilek Tüzün Kimdir? Zuhal Topal’la Sofrada yarışmacısı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.