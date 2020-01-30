E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir

E-İMZA NE DEMEK?

E-imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulamak için kullanılan elektronik veri anlamına gelmektedir. Elektronik imza ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik yoldan işlemler sırasında her şeyin gönderen kişiye ait olduğunu ve bilgilerin gönderildiği sırada değişmediğine garanti veriliyor. Kısaca elektronik yolda gerçekleşen işlemlerde bilgileriniz asla değişmez.

E-İMZANIN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLERİ

- Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur,

- Elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir,

- Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler senet hükmündedir,

- Bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

E-İMZA NASIL ALINIR?

E-imza almak için yapmanız gereken şey Sertifika Sağlayıcı’lara başvuruda bulunmaktır.5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Geri bildirim Yapmak mecburiyetindedir. Elektronik imza almak için kimlik kontrolleri yapılması gereklidir. Kimlik kontrolü noter aracılığıyla da yapılabilir. Hizmet sağlayıcı ile de yapılabilir. Bireysel başvuru yapıldığında ise T.C kimlik numarasıyla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi noterde imzalanmalıdır. Nitelikli elektronik sertifika, teslim alındığı tarihten itibaren 1,2 veya 3 yıla kadar geçerliliğini sürdürmektedir.

E-İMZA NERELERDE KULLANILIR?

- E-devlet uygulamalarında

- E- imzanın zorunlu olduğu kamu projelerinde

- MERSİS projesi içerisinde ticari sicil işlemlerinde,

- Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,

- Kayıtlı Elektronik Posta sisteminde,

- Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,

- Banka talimatlarının gönderilmesinde,

- Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,

- Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,

- Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,

- Elektronik arşivin e-imzalanmasında,

- Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda kullanılabilir.