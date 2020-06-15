EA Sport'un yeni Star Wars oyununda sona gelindi

EA Games Star Wars oyunlarına bir yenisini daha ekliyor. EA Star Wars resmi hesabından yapılan duyuruda yeni Star Wars oyununun tanıtımının yapılacağı açıklandı. Duyuruda yeni oyunun adına da yer verildi.

Star Wars Squadrons adıyla hazırlanan oyunda yepyeni bir uzay serüvenine yer verilecek. Oyun severlerin uzun süredir beklediği yeni Star Wars oyununun piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Ayrıca yeni Star Wars oyunu online özelliğe de sahip olacak. Böylece kullanıcılar oyun içerisinde savaşabilecek. Oyunun odağı da kullanıcılar arasında gerçekleşecek savaşlar olacak.

Star Wars Squadrons oyunun tanıtım filmi bugün saat 18:30’da EA Star Wars Youtube kanalından yayınlanacak. Oyunun hem PC hem de konsollarda oynanması bekleniyor.