İstanbul 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98571
ALTIN
390.180
DOLAR
7.1906
STERLİN
8.8852
EURO
7.7713

Efsane geri dönüyor Mortal Kombat 11: Aftermath tanıtıldı, RoboCop Geliyor

Geliştirme aşamasını NetherRealm Studios'un yaptığı ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan Mortal Kombat 11 için Aftermath genişleme paketi duyuruldu.

07 Mayıs 2020 Perşembe 00:21
Efsane geri dönüyor Mortal Kombat 11: Aftermath tanıtıldı, RoboCop Geliyor

Mortal Kombat 11: Aftermath ile Arenada yerini alıyor
NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan MK 11 için Aftermath genişleme paketi duyuruldu. Bu paket dahilinde Fujin, Sheeva ve RoboCop karakterleri oyuna eklenecek ve yeni bir hikaye modu bizleri selamlayacak. Buna ek olarak ücretsiz bir güncelleme de aynı gün içerisinde yayınlanacak. Güncelleme yeni dövüş sahnelerini ve daha fazlasını beraberinde getirecek.

Efsane geri dönüyor Mortal Kombat 11: Aftermath tanıtıldı, RoboCop Geliyor

Mortal Kombat 11, en çok övülen oyunun en yeni bölümüdür ve hiç olmadığı kadar derin ve daha kişiye özgü bir deneyim sunuyor. Yepyeni Özel Karakterler ve varyasyonları, dövüşçülerinizi size özel bir hâle getirmenize olanak sağlıyor. Yeni ve geri dönüş yapan Klasik Dövüşçülerden oluşan bir kadro ile, Mortal Kombat’ın rakipsiz sinematik hikâye modu 25 yıllık efsaneyi devam ettirme başarısını sağlıyor.

Oyuncular, Raiden’i Zamanın Bekçisi Kronika ile karşı karşıya getiren, zamanı büken yeni bir hikayede eski ve yeni çeşitli karakterlerin rolünü üstleniyor. Zaman Kuleleri gibi pek çok kipi içinde barındırıyor, oyuncuların becerilerini çeşitli mücadelelerde sınamasına olanak tanıyor ve Mortal Kombat 11 deneyimini sürdürmek için her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.

1992 yılından bu yana oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 ile 2018 yılının Nisan ayında karşımıza çıkmıştı. Aftermath genişleme paketi ise 26 Mayıs’ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için satışa sunulacak.

Oyunda yer alan tüm karakterler 

Baraka
Cassie Cage
Cetrion
D’vorah
Erron Black
Frost
Geras
Jackie Briggs
Jade
Jax
Johnny Cage
Kabal
Kano
Kitana
Kollector
Kotal Kahn

Kung Lao
Liu Kang
Nightwolf
Noob Saibot
Raiden
Scorpion
Shang Tsung
Shao Kahn
Sindel
Skarlet
Sonya
Sub Zero
Terminator
Joker
Spawn
Fujin
Sheeva
RoboCop

Son Güncelleme: 07.05.2020 00:23
Anahtar Kelimeler:
OyunGameEfsaneGamerOnlineMortal KombatRobocop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Redmi'den sürpriz hamle en uygun fiyatlı 5G özellikli telefon geliyor
Redmi'den sürpriz hamle en uygun fiyatlı 5G özellikli telefon geliyor
Dünya gözüyle görünen karadelik herkesi şaşırttı
Dünya gözüyle görünen karadelik herkesi şaşırttı
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
Elon Musk ve Tom Cruise'tan çılgın proje! NASA'da dahil oldu
Elon Musk ve Tom Cruise'tan çılgın proje! NASA'da dahil oldu
OPPO Find X2 hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!
OPPO Find X2 hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!
Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu
Zoom açılmıyor, kapanıyor nasıl açılır? Zoom kapanma sorunu

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 7 Mayıs 2020 Perşembe Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Bankaların konut, taşıt, ihtiyaç ve esnaf kredisi düşük faiz ve uzun vadeli kredi kampanyaları Mayıs 2020
360 Tv Aladdin dizisi ne zaman final yapacak? Dizi kaç bölüm yayınlanacak?
Devletten kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımı başvurusu e devletten nasıl yapılır? Kira yardımı alabilmek için gerekli evraklar
Greenleaf 5. sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak? Greenleaf yeni sezon fragmanı yayınlandı!
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Papara kart alma, para yükleme ve para çekme işlemleri
Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı
SGK ilaç geçmişi sorgulama nasıl yapılır? SGK 4A/4B/4C ilaç kullanım süresi sorgulama
Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Ayakkabı kokusu nasıl geçer? Doğal yollarla ayakkabı ve ayak kokusundan kurtulma
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
Bekçi nasıl olunur? Bekçi olmak için gerekli şartlar ve mezuniyet şartı nedir?
Aşevi ve kuru gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı paketi içinde neler var ?
Starlink uydu interneti nedir, nasıl çalışır?
Ücretsiz maske başvurusu nasıl nereden yapılır? E-devlet ücretsiz maske başvurusu yapma
Lisede, 9. 10. 11. sınıfta 1 dersten, 2 dersten veya 3 dersten sorumlu geçme nedir, ne demektir? MEB sorumlu geçme nasıl olur?
Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Doğum çantası nasıl hazırlanmalı, doğum çantasında neler olmalı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.