Efsane geri dönüyor Mortal Kombat 11: Aftermath tanıtıldı, RoboCop Geliyor

Mortal Kombat 11: Aftermath ile Arenada yerini alıyor

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından yayınlanan MK 11 için Aftermath genişleme paketi duyuruldu. Bu paket dahilinde Fujin, Sheeva ve RoboCop karakterleri oyuna eklenecek ve yeni bir hikaye modu bizleri selamlayacak. Buna ek olarak ücretsiz bir güncelleme de aynı gün içerisinde yayınlanacak. Güncelleme yeni dövüş sahnelerini ve daha fazlasını beraberinde getirecek.

Mortal Kombat 11, en çok övülen oyunun en yeni bölümüdür ve hiç olmadığı kadar derin ve daha kişiye özgü bir deneyim sunuyor. Yepyeni Özel Karakterler ve varyasyonları, dövüşçülerinizi size özel bir hâle getirmenize olanak sağlıyor. Yeni ve geri dönüş yapan Klasik Dövüşçülerden oluşan bir kadro ile, Mortal Kombat’ın rakipsiz sinematik hikâye modu 25 yıllık efsaneyi devam ettirme başarısını sağlıyor.

Oyuncular, Raiden’i Zamanın Bekçisi Kronika ile karşı karşıya getiren, zamanı büken yeni bir hikayede eski ve yeni çeşitli karakterlerin rolünü üstleniyor. Zaman Kuleleri gibi pek çok kipi içinde barındırıyor, oyuncuların becerilerini çeşitli mücadelelerde sınamasına olanak tanıyor ve Mortal Kombat 11 deneyimini sürdürmek için her zamankinden daha fazla seçenek sunuyor.

1992 yılından bu yana oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Mortal Kombat, Mortal Kombat 11 ile 2018 yılının Nisan ayında karşımıza çıkmıştı. Aftermath genişleme paketi ise 26 Mayıs’ta PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için satışa sunulacak.

Oyunda yer alan tüm karakterler

Baraka

Cassie Cage

Cetrion

D’vorah

Erron Black

Frost

Geras

Jackie Briggs

Jade

Jax

Johnny Cage

Kabal

Kano

Kitana

Kollector

Kotal Kahn



Kung LaoLiu KangNightwolfNoob SaibotRaidenScorpionShang TsungShao KahnSindelSkarletSonyaSub ZeroTerminatorJokerSpawnFujinSheevaRoboCop