Elon Musk'ın Starship prototipi testi geçemedi!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship isimli prototipi, test sırasında infilak etti. Roketin patlama anını ise NASA canlı olarak yayınladı.

Elon Musk'ın Starship prototipi testi geçemedi!
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SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği Starship isimli  prototipi ABD'nin Teksas eyaletinde test sırasında infilak etti. Starship roketinin dördüncü prototipin bir anda ateş topuna dönüştüğü görüntüler ise NASA tarafından canlı olarak yayınlandı.

Starship'in ilk astronotlu uzay yolculuğunu yapmak üzere bugün fırlatılması planlanan Crew Dragon'la infilak eden prototipin hiçbir bağlantısı olmadığını söyleyen yetkililer Crew Dragon'da farklı bir roket sistemi kullanıldığını bildirdiler. NASA'nın canlı olarak yayınladığı patlama anından sonra olayda ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir net bir açıklama yapılmadı.

Elon Musk'ın Starship prototipi testi geçemedi!

İnfilak eden prototipin bu hafta sonu NASA astronotlarını Florida'dan uzaya fırlatacak olan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracından farklı olduğunun söylenildiği açıklama öncesinde bu roket sistemi daha önce uyduları pek çok kez başarıyla fırlatıldığı da hatırlatıldı.

Elon Musk'ın Starship prototipi testi geçemedi!

Diğer taraftan; Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ortaklığıyla dünya yörüngesine göndereceği ilk insanlı uzay mekiği denemesi bugün ABD’nin Florida eyaletindeki uzay merkezinden yapılacak. "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor." ifadesine yer verilirken 120 metre uzunluğunda tasarlana roketin Mars'a insan ve 100 ton kargo taşıyabilemesi planlanlanan projede Elon Musk'ın "uygun fiyata uzay seyahati" hayalinin ilk somut adımlarından biri olarak görülüyor ve Starship'in birden fazla kez kullanılması düşünülüyor.
 


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