Elon Musk ve Tom Cruise'tan çılgın proje! NASA'da dahil oldu

Aksiyon sahnelerinin dublör kullanmayan oyuncularından Tom Cruise, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerinin arasına en çılgın olanını ekliyor. ABD'li aktör, Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk ilerar verdi ve bu film için işbirliği yaptı.

Elon Musk'ın uzay mekiği taşımacılığı alanında faaliyet gösteren SpaceX ile ünlü aktör Cruise, bir süredir uzayda çekilmesi planlanan proje üzerinde çalışıyorlar ve ayrıca proje desteği içinde ayrıca sürekli NASA ile görüşme yürütüyorlar.

Gelen bilgiler arasında dünya çapında izlenme rekorları kıran 'Görevimiz Tehlike' filminin devamı olmadığı söylenirken henüz hiçbir film stüdyosunun bu projede yer almadığı ve projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu öğrenildi. Fakat yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Cruise ve SpaceX'in ortaklaşa işbirliği projesinde NASA ile birlikte bir aksiyon/macera filmi gerçekleşirse, uzayda çekilen ilk film projesi olacak. Ayrıca, Elon Musk'ın uzay gemisinde bir film çekmeyi başarırsa bu, Hollywood'un rekorları arasında yerini alacak gibi görünüyor.

Henüz hazırlık aşamasında olan projeye ilişkin çok fazla bir bilgi paylaşımı yapılmazken, filmin nasıl çekileceği, hangi konunun işleneceği, yönetmen ve senaristin isimleri ve kadronun kimlerden oluşacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.