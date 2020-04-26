EMUI 10.1 Güncellemesini kullanabilecek Huawei ve Honor modelleri!

EMUI 10.1 güncellemesi alabilecek Huawei modelleri listesini sizlere sunuyoruz.

EMUI 10.1 alacak cihazlar için bugüne kadar verilen listeler tahmini olarak hazırlanmıştı. Ancak Nova 7 serisinin tanıtımında bir sürpriz yapan Huawei, güncellemeyi alabilecek 22 telefonu açıkladı. İşte EMUI 1.0 ile buluşacağı kesinleşen akıllı telefon modelleri!

EMUI 10.1 güncellemesi alacak Huawei modelleri

– Huawei P30

– Huawei P30 Pro

– Huawei Mate 30

– Hauewi Mate 30 Pro

– Huawei Mate 30 5G

– Huawei Mate 30 Pro 5G

– Huawei Mate 30 RS Porsche Design

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20X

– Huawei Mate 20X 5G

– Huawei Mate 20 RS Porsche Design

– Huawei Mate X

– Huawei Mate Xs

– Huawei Nova 6

– Huawei Nova 6 5G



– Huawei Nova 6 SE– Huawei Nova 5– Huawei Nova 5 Pro– Huawei Nova 5i– Huawei Nova 5i Pro– Huawei Nova 5Z

Honor modelleri neden listede yok diye düşünenlere, Nova 7’nin Huawei’ye ait olduğunu ve bu nedenle lansmanda Honor modellerine yer almadığını söylemeliyiz. Honor’da ilerleyen günlerce Magic UI 3.1 güncellemesi için resmi listeyi yayınlaması bekleniyor. Güncelleneceği “tahmin edilen” Honor modelleri şu şekilde;

Magic UI 3.1 alacak Honor modelleri

Honor V30 (Magic UI)

Honor V30 Pro/View30 Pro (Magic UI)

Honor 20 (Magic UI)

Honor 20 Pro (Magic UI)

Honor 20S (Magic UI)

Honor V20/View20 (Magic UI)

Honor Magic 2 (Magic UI)

Honor 9x (EMUI)

Honor 9X Pro (EMUI)

Honor 20 Youth Edition (EMUI)

Honor 10 (EMUI)

Honor 20i/20lite/10i (EMUI)