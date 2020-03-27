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EMUI 10.1 yazılımı tanıtıldı

Huawei yeni güncellemesi olan EMUI 10.1 yazılımını tanıttı. EMUI 101. yazılımı Huawei’nin ve Honor’un bazı modellerinde aktif olarak kullanılacak.

27 Mart 2020 Cuma 19:07
EMUI 10.1 yazılımı tanıtıldı

Huawei EMUI 10.1 yazılımını tanıttı. Yeni yazılım Hawei P40 ve Honor modellerinde kullanılacak. EMUI 10.1 yazılımında yüz tanıma sistemi ve 1080p çözünürlük desteği sunan MeeTime görüntülü görüşme uygulaması kullanılacak. MeeTime ilk başlarda Google Duo’ya bir altenatif olarak kullanılacak.

Ayrıca yeni güncellemeyle Huawei Share’in işlevleri genişletilecek ve cihazları birbirine bağlayarak ekran ve dosya paylaşımı sağlanacak. EMUI 10.1 güncellemesiyle akıllı ev ürünleri ile etkileşim kurabilecek “Birden Çok Cihaz için Kontrol Paneli” desteği sağlanacak.

Huawei’nin ilerleyen günlerde EMUI 10.1 güncellemesini piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 27.03.2020 19:07
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