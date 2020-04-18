En güçlü iPhone ve iPad'ler hangisi? Apple açıkladı

Tahmin edebileceğiniz gibi performans testlerinde listenin ilk sıralarında dizüstü bilgisayarlara kafa tutan iPad Pro modelleri yer alıyor. Hemen sonrasında ise iPhone 11 serisi ile karşı karşıya geliyor olsak da, genel hakimiyet iPad serisinin hakimiyetinde.

En güçlü iPhone ve iPad modelleri hangisi

Listenin ilk sırasında 4. nesil iPad Pro / iPad Pro 2020 yer alıyor. A12Z Bionic işlemciden güç alan 12.9 inçlik model 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 747937 puana sahip olarak zirvede yer alıyor.

İkinci sırada ise 3. nesil iPad Pro'lar yer alıyor. Bu modelde 12.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip. A12X Bionic işlemciden güç alan cihaz 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.

Üçüncü sırada ise 11 inç ekrana sahip iPad Pro 2020 görmekteyiz. Ekranın yanı sıra bu modeldeki diğer fark, 128 GB depolama alanına sahip olması. Dördüncü sıraya baktığımızda ise 11 inç büyüklüğündeki iPad Pro 3 karşımıza çıkıyor.

AnTuTu en güçlü iOS cihazlar listesi şu şekilde;

iPad Pro 4 (12.9 inç) + Apple A12Z Bionic + 6 GB / 256 GB – 747937

iPad Pro 3 (12.9 inç) + Apple A12X Bionic + 4 GB / 256 GB – 716322

iPad Pro 4 (11 inç) + Apple A12Z Bionic + 6 GB / 128 GB – 715253

iPad Pro 3 (11 inç) + Apple A12X Bionic + 4 GB / 256 GB – 709190

iPhone 11 Pro Max – Apple A13 Bionic – 4 GB / 256 GB – 537154

iPhone 11 Pro – Apple A13 Bionic – 4 GB / 64 GB – 521010

iPhone 11 – Apple A13 Bionic – 4 GB / 128 GB – 517400

iPad Air 3 – Apple A12 Bionic – 3 GB / 64 GB – 482611

iPad Mini 5 – Apple A12 Bionic – 3 GB / 64 GB – 463089

XS Max – Apple A12 Bionic – 4 GB / 256 GB – 443337