İstanbul 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357

En güçlü iPhone ve iPad'ler hangisi? Apple açıkladı

AnTuTu denildiğinde kullanıcıların aklına Android cihazlar geliyor olsa bile, iOS cihazların yani iPhone ve iPad’lerin performanslarını da test ediyor. AnTuTu Benchmark 8 tarafından gerçekleştirilen test kapsamında en güçlü iPhone ve iPad modelleri açıklandı.

18 Nisan 2020 Cumartesi 17:54
En güçlü iPhone ve iPad'ler hangisi? Apple açıkladı

Tahmin edebileceğiniz gibi performans testlerinde listenin ilk sıralarında dizüstü bilgisayarlara kafa tutan iPad Pro modelleri yer alıyor. Hemen sonrasında ise iPhone 11 serisi ile karşı karşıya geliyor olsak da, genel hakimiyet iPad serisinin hakimiyetinde.

En güçlü iPhone ve iPad modelleri hangisi
Listenin ilk sırasında 4. nesil iPad Pro / iPad Pro 2020 yer alıyor. A12Z Bionic işlemciden güç alan 12.9 inçlik model 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile 747937 puana sahip olarak zirvede yer alıyor.

En güçlü iPhone ve iPad'ler hangisi? Apple açıkladı

İkinci sırada ise 3. nesil iPad Pro'lar yer alıyor. Bu modelde 12.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip. A12X Bionic işlemciden güç alan cihaz 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile karşımıza çıkıyor.

Üçüncü sırada ise 11 inç ekrana sahip iPad Pro 2020 görmekteyiz. Ekranın yanı sıra bu modeldeki diğer fark, 128 GB depolama alanına sahip olması. Dördüncü sıraya baktığımızda ise 11 inç büyüklüğündeki iPad Pro 3 karşımıza çıkıyor.

AnTuTu en güçlü iOS cihazlar listesi şu şekilde;

iPad Pro 4 (12.9 inç) + Apple A12Z Bionic + 6 GB / 256 GB – 747937

iPad Pro 3 (12.9 inç) + Apple A12X Bionic + 4 GB / 256 GB – 716322

iPad Pro 4 (11 inç) + Apple A12Z Bionic + 6 GB / 128 GB – 715253

iPad Pro 3 (11 inç) + Apple A12X Bionic + 4 GB / 256 GB – 709190

iPhone 11 Pro Max – Apple A13 Bionic – 4 GB / 256 GB – 537154

iPhone 11 Pro – Apple A13 Bionic – 4 GB / 64 GB – 521010

iPhone 11 – Apple A13 Bionic – 4 GB / 128 GB – 517400

iPad Air 3 – Apple A12 Bionic – 3 GB / 64 GB – 482611

iPad Mini 5 – Apple A12 Bionic – 3 GB / 64 GB – 463089

XS Max – Apple A12 Bionic – 4 GB / 256 GB – 443337

Anahtar Kelimeler:
AppleIPhoneAkıllı TelefonApp StoreIPadTabletGüç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macbook kullanıcılarına iyi haber pilleriniz artık bitmeyecek
Macbook kullanıcılarına iyi haber pilleriniz artık bitmeyecek
Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız
Beklenen Xiaomi Mi Note 10 Lite ile ne zaman tanışacağız
Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı
Apple'ın haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı
Xbox One X Cyberpunk 2077 paketini açıkladı
Xbox One X Cyberpunk 2077 paketini açıkladı
Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu
Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu
Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?
Hayat Eve Sığar uygulaması iOS ve Android telefonlara geldi! Uygulama nasıl indirilir? Uygulama neler sunuyor?

Popüler Haberler

Meclis tatili ne zaman bitecek? Meclis çalışmalarına 45 gün ara!
Okullarda telafi eğitimleri ne zaman başlayacak, okullar ne zaman eğitime açılacak?
SurvivorSercan ve Nisa arasında neler oluyor? Yarışmacılar aşk mı yaşıyor?
Vodafone Yanımda uygulaması Teklif ver yarışması ile iPhone 11 Pro kazanma şansı
Sokağa çıkma yasağında metro, metrobüs, vapur ve otobüsler seferleri devam edecek mi, çalışacak mı?
2020 MEB il dışı öğretmen yer değiştirme tayin atamaları yapılacak mı?
Philips Smart TV ile internete nasıl girilir?
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK, Migros Covid-19 çalışma saatleri
AÖF Online sınav nasıl olacak ? Sınavlar saat kaçta başlayacak? Sınav saatleri serbest mi?
La casa de papel yeni sezon hangi tarihte yayınlanacak? La casa de papel 5. Sezon tarihi için büyük merak
Eczaneden ücretsiz maske alımı başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden kaç tane maske alabiliriz?
TRT1 Zinde Kal Programındaki spor hocası kimdir? Yücem Tülek hakkında bilgiler
Survivor 2020 birleşme partisi takımlar değişecek mi? Kim hangi takıma geçecek?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusundan kimlere hangi şartlarda para yardımı yapılır?
Vatandaşlardan hükümete 0,79 Faiz 6 Ay ödemesiz ve gelir şartsız kredi ve yapılandırma desteği beklentisi
Okullar, kuaför ve berberler ne zaman açılacak? Merakla bekleniyor!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında tüpçüler açık mı? 18-19 Nisan tüpçü dükkanları çalışıyor mu?
Instagram’da beğeni hilesi var mı, beğeni hilesi nasıl yapılır?
BLUTV Alef 3. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Beyaz Show saat kaçta yayınlanacak? 18 Nisan 2020 Beyaz show konukları kimler?
ATV Evde Biz Bize sunucuları Öykü Gürman Ferdi Kurtuldu kimdir? Öykü Gürman Ferdi Kurtuldu hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.