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En sağlam arabalar hangileri? Sağlamlıkta liste başı araçlar belli oldu!

Araç satın alırken dikkat edilen en önemli noktalardan birisi güvenliktir. Kişiler, olası bir kaza halinde en az hasarla sonuçlanacak araçlar tercih etmektedir. Peki En sağlam arabalar hangileri? Sağlamlıkta liste başı araçlar belli oldu! İşte detaylar..

04 Mart 2020 Çarşamba 16:46
En sağlam arabalar hangileri? Sağlamlıkta liste başı araçlar belli oldu!

Olası bir kaza halinde elbette ki tüm araçlar hasar almaktadır. Ancak bazı araçlar teknolojik çalışmalarla daha sağlam ve dayanıklı hale getirilebilmektedir. Bir çarpışma  halinde alınan hasar daha aza indirgenmektedir. IIHS (Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü) ve Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) araçları dayanıklıklarına göre puanlandırarak dünyanın en sağlam üç arabasını listelemiştir. İşte o araçlar:

1)Mercedes CLA

Bu şirketlerin testlerinden geçen ilk araç CLA. Alman marka Mercedes bu değerlendirmede yolcular için %94, çocuk yolcular için%91 güvenlik testlerinin ilkinden %91 ve diğerinden %75 almıştır. Bu puanlama ile zirvede yerini almıştır.

2)Tesla Model 3

Teslanın elektrikli araçları güvenliğe son derece önem veriyor. Araçta bulunan 360 derecelik kameralar sürekli kayıt altında bulunuyor. Şirketlerin testinden yetişkin yolcular için %96, çocuklar için n%86 ve güvenlik testlerinde %74 ve%94 puana sahip oldu.

 

3)BMW 3 Serisi

BMW 3 serisinin içinde güvenlik anlamında karşımıza çıkan model 320D oluyor. BMW de dayanıklılık anlamında adını altın harflerle yazdıran markalardan biriyken %97 yetişkin %87 çocuk ve güvenlikte 87 ile 76 puanlarını hakkediyor.

 

Son Güncelleme: 04.03.2020 16:46
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