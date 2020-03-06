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En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?

Dizel ve benzinli motorların yerini yavaş yavaş elektrikli arabalar almaya başladı. Piyasada adını konuşturmak isteyen markalar elektrikli otomobilleri alıcıların beğenisine sunmaktadır. En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir diye araştırılmaktadır. İşte, detaylar…

06 Mart 2020 Cuma 13:34
En uzun sürüş menziline sahip elektrikli araba hangisidir?

Günümüzde dizel ve benzinli motorların yerini elektrikli arabalar almaya başlamıştır. Araba markaları teknolojik gelişmelere ayak uydurarak rekabet ortamının gerisinde kalmamaktadır. Elektrikli araba modelleri incelendiğinde en fazla tercih edilen araba modelleri genellikle menzil açısından en kapasiteli olan araçlar ön plana çıkmaktadır. Teknolojik gelişmelerin en fazla hız kazandığı dönemlerde elektrikli araçlar hızla piyasaya sürülmekte ve yaygınlaşmaya başlamaktadır. Özellikle akaryakıt fiyatlarının da büyük oranda yükselmesi bu alandaki gelişmelerin hızlanmasına sebep olmaktadır. Bu alanın en yetkin firmalarından ve üreticilerinden birisi olan Tesla firması, üretmiş olduğu farklı özelliklerde olan elektrikli arabalar için pek çok farklı tarzda özellikler geliştirerek her arabasını farklı bir marketingle sunmaktadır. Yapılan bu çalışmalardan en önemlisi ve en çok dikkat çekeni tek şarjda aracın alacağı menzil kapasitesini arttırmaktır.

2020 yılında piyasada olacak olan elektrikli araba modelleri nelerdir?

2020 yılında piyasada olacak olan elektrikli araba modelleri incelendiğinde genel olarak BMW ve Tesla model araçların yaygın olarak üretildiği dikkat çekmektedir. Buna göre 2020 yılı için piyasada sıklıkla göreceğimiz elektrikli araba modelleri şu şekilde sıralanmıştır:

• BMW İ3 120 Ah,

• Audi E-Tron,

• Kia E-Niro,

• Tesla Model Y,

• Tesla Model 3,

• Mercedes Benz EQC,

• Renault Zoe,

• Audi E-Tron SportBack,

• Porsche Taycan,

• Hyundai Ioniq,

• Mini Cooper SE,

• DS 3 Crossback E-Tense,

• Volkswagen ID,

• Volvo XC40 Electric,

• Audi Q2 E-Tron,

• Honda Urban EV,

• Nissan Leaf SUV,

• Peugeot 208 Electric,

Bunlar gibi pek çok elektrikli araba modeli 2020 yılı için piyasalarda satışa sunulmuştur. Oldukça kapsamlı özelliklere sahip olan ve benzinli araçlara kıyasla daha ucuza mal edilebilen bu araçlar sayesinde, kısa sürede uzun menzil alma şansı da oldukça yüksektir.

Elektrikli araçların diğer araçlara kıyasla daha hızlı hareket etmesini sağlayan en önemli özellikler nelerdir?

Teknolojik gelişmelere ayak uyduran araba markaları, elektrikli araçları piyasaya sunmaktadır. Elektrikli araçların diğer araçlara kıyasla farklı özellikleri bulunmaktadır. Bu özelliklerden birisi de elektrikli araçların diğer araçlara oranla hızlı olmasıdır. Bunu sağlayan en önemli özellik benzinli arabalara kıyasla daha basit ve karmaşık olmayan sistemlerinin bulunmasıdır.

Genel olarak fosil yakıt kullanan araçların motor dışında hareket ettirmek zorunda olduğu birden fazla küçük parçası bulunmaktadır. Bundan dolayı da yakıttan gelen enerji araçtaki en ufak parçalara ulaşana kadar oldukça büyük bir enerji kaybına sebep vermektedir. Bu sebepten dolayı araç her ne kadar iyi olsa da fosil yakıtla çalıştığı için en iyi motorlar da dahi yüzde 50 ‘nin altında enerji kaybı yaşanmaktadır. Fakat elektrikli arabalarda batarya ve aracın kendi motoru dışında gereksiz ya da detay olan hiçbir parça bulunamamaktadır. Bu parçaların bulunmaması elektrikten dönüştürülen enerjiyi direkt motor gücüne katarak aracın akaryakıtla çalışan diğer araçlara kıyasla daha hızlı hareket etmesini sağlamaktadır. Oldukça avantajlı olan bu araçlarda alınan verim fazladır. Elektrikli arabaların akaryakıtla çalışan arabalara kıyasla yüzde 80 daha fazla verimle ve yüksek enerji ile çalışmasının en önemli sebebi bundan dolayıdır. Bu yüzden 2 katı daha fazla güce sahip olan bu araçların rakiplerine kıyasla daha hızlı çalışmalarının en önemli sebebi budur.

Elektrikli arabaların menzili ne kadardır?

Elektrikli arabalarla ilgili bazı konular merak edilmektedir. Elektrikli arabaların menzilleri, son dönemde piyasaya sürülen araçlarda en fazla araştırılan konulardan bir tanesini oluşturmaktadır. Oldukça avantajlı olarak üretilen bu araçların 1 dakikalık şarj ile 5 km yol aldıkları düşünüldüğünde bataryası tam olarak doldurulmuş bir elektrikli araba yaklaşık 500 km’ye kadar yol alabilme kapasitesine de sahip olmaktadır. Bu açıdan akaryakıtlı araçlarla kıyaslandığında oldukça başarılı olan ve yüksek oranda kullanıcısına tasarruf sunan elektrikli araçların birkaç yıl içinde tam anlamıyla piyasaya hâkim olacağı ön görülmektedir.

Son Güncelleme: 06.03.2020 13:34
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