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Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!

Her hafta oyunseverlere ücretsiz 2 veya 3 oyun fırsatı sunan teknoloji şirketi EpicGame, bu haftaki ücretsiz oyunlarını yayınladı.

17 Nisan 2020 Cuma 23:10
Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!

Bu hafta Epic Game Story'de Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunları ücretsiz.  Süre 23 Nisan saat 18.00'da doluyor.  

İşte Epic Game'in bu haftaki ücretsiz oyunları: 

JUST CAUSE 4 (+18): 

Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!
Başına buyruk bir casus olan Rico Rodriguez, ne pahasına olursa olsun geçmişindeki gerçeklerin peşine düşmek için Solis'e geliyor. Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla kaos yarat!

WHEELS OF AURELİA:

Epic Game'den bir sürpriz daha; 2 yeni oyun tamamen ücretsiz!
1970'lerin çalkantılı İtalya'sının batı kıyılarına doğru sürükleyici bir yolculuğa çık. Cesur ve hiddetli bir kadın olan Lella ile İtalya tarihindeki karmaşık bir dönemde yaşananları deneyimle ve Lella'nın geçmişinde yaşadığı olayları gün yüzüne çıkar.

Son Güncelleme: 17.04.2020 23:14
Anahtar Kelimeler:
Epic Gameücretsiz OyunGamerJust Cause 4Wheels Of Aurelia
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