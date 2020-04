Epic Game'in beklenen ücretsiz oyunları hangisi? 

1 - Drawful 2



Parti oyunları arasında efsanelerde yerini alan Fibbage, Quiplash ve You Don't Know Jack'in ardındaki ekip, iğrenç çizimlerin ve müthiş yanlış yanıtların oyunu Drawful 2'yi sunar

Drawful 2 arkadaşlarınızla birlikte çılgın zaman geçirmek ve oyun geliştirmek için kendi oluşturduğunuz kullanıcı sistemleri gibi yenilenen özellikler ve oyuncu sansürlemek gibi akışa özel kapsamlı araçlar içeriyor.

Kullanıcılara özel olarak belirtilen Not: Oyun İngilizce olarak kullanılabilir.

2 Gone Home





7 Haziran 1995 01.15 yurt dışında bir yıl geçirdikten sonra eve dönüyorsun ve ailenin seni karşılamasını bekliyorken karşılaştığın manzara ev boş bir şeyler ters. Herkes nerede? bunu çözmek için tek başınasın.Gone Home, interaktif bir keşif simülasyonudur. Her şeyin normal gibi gözüktüğü bir evin her ayrıntısını inceleyerek orada yaşayan insanların hikâyesini keşfetmen gerek. Bir ailenin geride bıraktıklarını araştır ve yaşadıkları olayları ortaya çıkarmak için tek başınasın.

3 Hob



Büyüleyici ve vahşi Dünya'da geçen hareketli ve bir okadar da çarpıcı bir aksiyon macera oyunudur. Oyuncular etraflarındaki sırları ve gezegenleri keşfetmeleri gerekiyor. Acaba gezegenleri onarabileceklermi yoksa bir kaosa mı sürüklenecek?

Dünya'yı dönüştür

Bulmacaları çöz ve gezegeni onar. Gözlerinin önünde değişecek manzarayı ortaya çıkarıp keşfedebileceğin yeni alanlar yaratmalısın