Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi

1- Close to the Sun:

Close to the Sun, İtalyan video oyunu yapımcısı Storm in Teacup tarafından geliştirilen ve İngiliz şirketi Wired Productions tarafından yayınlanan birinci şahıs bir korku macera video oyunu. Oyunun konusu kısaca şöyle: Yıl 1897. Uluslararası suların derinliklerinde, Helios hareketsizce durmaktadır. Acımasız dalgalar geminin gövdesine vururken, tepede karanlık bulutlar belirmektedir. Olağanüstü bir işçilikle süslenmiş devasa altın heykeller göz alabildiğince uzanmaktadır.

2- Sherlock Holmes: Crimes & Punishments:



Sherlock Holmes: Crimes & Punishments ise; 2014 yılında Frogwares tarafından geliştirilen ve 2014'ten 2019'a Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için Focus Home Interactive tarafından dağıtılan Sherlock Holmes serisindeki bir macera gizemi video oyunu. Oyunu açıklaması şöyle: Tüm zamanların en çok takdir edilen dedektifi ol: Sherlock Holmes! Bir dedektif olarak heyecan verici ve birbirinden farklı olayları çözmek için etkileyici yeteneklerini kullan.