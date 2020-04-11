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Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi

Karantina günlerinde oyunsevereler için güzel müjde. Ünlü teknoloj işirketi Epic Game, her hafta olduğu gibi bu hafta da 2 ücretsiz oyun tanıttı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 20:06
Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi

Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi

1- Close to the Sun:

Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi

Close to the Sun, İtalyan video oyunu yapımcısı Storm in Teacup tarafından geliştirilen ve İngiliz şirketi Wired Productions tarafından yayınlanan birinci şahıs bir korku macera video oyunu. Oyunun konusu kısaca şöyle: Yıl 1897. Uluslararası suların derinliklerinde, Helios hareketsizce durmaktadır. Acımasız dalgalar geminin gövdesine vururken, tepede karanlık bulutlar belirmektedir. Olağanüstü bir işçilikle süslenmiş devasa altın heykeller göz alabildiğince uzanmaktadır.

2- Sherlock Holmes: Crimes & Punishments:

Epic Game'den yeni ücretsiz oyun müjdesi
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments ise; 2014 yılında Frogwares tarafından geliştirilen ve 2014'ten 2019'a Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için Focus Home Interactive tarafından dağıtılan Sherlock Holmes serisindeki bir macera gizemi video oyunu. Oyunu açıklaması şöyle:  Tüm zamanların en çok takdir edilen dedektifi ol: Sherlock Holmes! Bir dedektif olarak heyecan verici ve birbirinden farklı olayları çözmek için etkileyici yeteneklerini kullan.

Son Güncelleme: 11.04.2020 22:00
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