Epic Game'in beklenen ücretsiz oyunları hangisi? 

1 - Drawful 2
Parti oyunları arasında efsanelerde yerini alan Fibbage, Quiplash ve You Don't Know Jack'in ardındaki ekip, iğrenç çizimlerin ve müthiş yanlış yanıtların oyunu Drawful 2'yi sunar
Drawful 2 arkadaşlarınızla birlikte çılgın zaman geçirmek ve oyun geliştirmek için kendi oluşturduğunuz kullanıcı sistemleri gibi yenilenen özellikler ve oyuncu sansürlemek gibi akışa özel kapsamlı araçlar içeriyor.
Kullanıcılara özel olarak belirtilen Not: Oyun İngilizce olarak kullanılabilir.
2 Gone Home
3 Hob
Büyüleyici ve vahşi Dünya'da geçen hareketli ve bir okadar da çarpıcı bir aksiyon macera oyunudur. Oyuncular etraflarındaki sırları ve gezegenleri keşfetmeleri gerekiyor. Acaba gezegenleri onarabileceklermi yoksa bir kaosa mı sürüklenecek?
Dünya'yı dönüştür
Bulmacaları çöz ve gezegeni onar. Gözlerinin önünde değişecek manzarayı ortaya çıkarıp keşfedebileceğin yeni alanlar yaratmalısın