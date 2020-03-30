İstanbul 15°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
88170
ALTIN
342.639
DOLAR
6.5793
STERLİN
8.1528
EURO
7.2575

Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siperlik üretti

Begüm Kütük ve eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu, koronavirüs salgın yüzünden risk altında bulunan sağlık çalışanları için, evi atölyeye çevirip, 3D yazıcıyla siperlik üretti.

30 Mart 2020 Pazartesi 17:38
Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siperlik üretti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden evlerinden  çıkamayan ünlü çift, takdir edilecek bir davranışa imza attı.  Sağlık çalışanları için evde siperlik üreten çift, nasıl yaptıklarını ve olayın hikayesini sosyal medyadan paylaştılar.

Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siperlik üretti  

Oyuncu Begüm Kütük; ''Türkiye'de 3D yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya çevirdik" dedi. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ise  "Eğer evinde ya da şirketinde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysan ve bir şeye ihtiyacın varsa yine o siteden istediğin ürünü talep edebilirsin. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siperlik üretti
 

Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Anahtar Kelimeler:
MaskeErdil YaşaroğluBegüm KütükSiperlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'a destek etiketi ile bağış özelliği geliyor
Instagram'a destek etiketi ile bağış özelliği geliyor
PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!
PlayStation Türkiye'den 'indirim skandalıyla' ilgili 'sakandal' bir açıklama geldi!
Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!
Samsung'dan kullanıcılarına 'ücretsiz' Youtube Premium müjdesi!
Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?
Google Play Store'da yeni dönem: Arama penceresinde yeni detaylar neler?
İlk katlanabilir telefonun yeni modeli: Royale FlexPai 2 görücüye çıktı!
İlk katlanabilir telefonun yeni modeli: Royale FlexPai 2 görücüye çıktı!
Corona virüsü salgını The Last of Us 2’yi etkileyecek mi? Çıkış tarihi gecikir mi?
Corona virüsü salgını The Last of Us 2’yi etkileyecek mi? Çıkış tarihi gecikir mi?

Popüler Haberler

Boşanmalar neden artıyor, evliliği bitiren sebepler neler?
Kalitesiz yakıt filitresi kullanımı araçta ne hasar yapar, neye yol açar?
Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Gerçek adı nedir? Barış Arduç'da kaç bölüm kalacak?
Kara listede olanlar için kredi çekebilme yöntemleri
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan kimdir?
Instagram’da en kolay video nasıl indirilir?
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Jennifer Grout kimdir? Ayete’l Kürsi okuyarak gündem olan ABD’li şarkıcı hakkında bilgiler
e-Devlet askerlik durum belgesi alma ve sorgulama işlemleri
Meme Küçültme ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Meme küçültmeden sonra emzirmek mümkün mü?
Hususi özel otomobil yada araçla seyahat yasak mı? Özel arabaya izin almaya gerek var mı?
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazan Kesal hakkında bilgiler
Kuril Adaları nerededir, hangi ülkeye bağlı? 7,6 lık depremle sarsıldı!
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Digiturk spor paketi iptali nasıl yapılır? Beinsports spor kanalı ücretleri ne olacak?
Nasuh tövbesi nedir? Nasul tövbesi ne için yapılır? Nasuh tövbesi nasıl edilir?
Arı sütü Korona propolis virüse iyi geliyor mu? Propolis nedir, faydaları nelerdir?
Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir, belirtileri ve tedavisi
Evde bakım maaşı alabilmek için gelir kriteri nedir? 2020 Evde bakım maaşı şartları
ÖSYM 2020 DGS yeni başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!
Bugün TV’de hangi dizi ve programlar var? 30 Mart 2020 Pazartesi TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.