Erdil Yaşaroğlu ve eşi Begüm Kütük 3D yazıcıyla sağlık çalışanları için siperlik üretti  

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden evlerinden çıkamayan ünlü çift, takdir edilecek bir davranışa imza attı. Sağlık çalışanları için evde siperlik üreten çift, nasıl yaptıklarını ve olayın hikayesini sosyal medyadan paylaştılar.

Oyuncu Begüm Kütük; ''Türkiye'de 3D yazıcısı olan insanları davet ediyorlar. 3boyutludestek.org sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan ürünleri üretebilmek ve onlara ulaştırmak adına çalışan bir destek platformu. Biz de evi adeta küçük bir fabrikaya çevirdik" dedi. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ise "Eğer evinde ya da şirketinde bir 3 boyutlu yazıcınız varsa destek olabilirsiniz. Eğer bir sağlık çalışanıysan ve bir şeye ihtiyacın varsa yine o siteden istediğin ürünü talep edebilirsin. En azından küçük de olsa bizim bir desteğimiz olursa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



