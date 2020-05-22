Erdoğan'ın ismini Tulga koyduğu BMC'nin zırhlı pikap aracı seri üretime geçti

Türkiye'nin ticari ve askeri araç üretiminde ilk sırada yer alan BMC, zırhlı pikap aracını gelen talepler doğrultusunda seri üretime geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST İstanbul'da test ettiği ve adını Tulga koyduğu araç, ülke genelinde sınıfında ilk olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan'ın ismini Tulga koyduğu BMC'nin zırhlı pikap aracı seri üretime geçti
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Türkiye genelinde özellikle güvenlik güçlerinin kullandığı araçlar üzerinde çalışmalar yapan ve ticari ve askeri araç üretimi şirketlerinde ilk sırada yer alan BMC, iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir zırhlı pikap aracı üretimine başladı. Araç ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 2019 yılı Eylül ayında BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde görüldü.

Erdoğan'ın ismini Tulga koyduğu BMC'nin zırhlı pikap aracı seri üretime geçti

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edildi vea raca, Erdoğan'ın onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi konuldu. Araç, geçen süre zarfında gelen taleplerin oldukça fazla yoğun olması doğrultusunda pek çok alanı geliştirildi ve  bu sayede performansı daha da yukarı çekilerek, yeni donanımlar eklendi. Araç, nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi. Zırhlı pikap aracın son hali ve kamuflaj boyasıyla İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu.

Erdoğan'ın ismini Tulga koyduğu BMC'nin zırhlı pikap aracı seri üretime geçti

Yaklaşık 2,5 yıl süren bir çalışma sonrasında son haline kavuşturlan aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor. Yaklaşık 6 ton ağırlığında olacak olan aracın 5 kişi taşıma kapasitesine sahip. Farklı görevleri yerine getirebilecek şekilde planlanan araç, kasasına konuşlandırılacak sistemlerle silahlandırılırken yüksek balistik koruma seviyesine sahip olarak tasarlanan araç, mayına karşı duyarlı, 3 kilogram TNT'ye dayanıklı şekilde görevlendirildi. Aracın ilk kullanıcıları ise İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar olacağı öngörülüyor.

Erdoğan'ın ismini Tulga koyduğu BMC'nin zırhlı pikap aracı seri üretime geçti

Özellikle Orta Doğu'da kullanılan bu tarz araçların Türkiye'de de önemli bir alternatif oluşturacağı değerlendirilirken doğrudan zırhlı olarak tasarlanan Tulga'nın en az 2 yıl sahada sorunsuz şekilde görev yapabileceği belirtiliyor.


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