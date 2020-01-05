İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8151
EURO
6.6697

Etkin olarak kullanalar dikkat! Google o uygulamanın da fişini çekti

Sürekli yenilenen uygulamalarını talep doğrultusunda kaldıran Google, son olarak çok fazla kullanılmayan bir hizmetini daha kapatıyor

05 Ocak 2020 Pazar 13:26
Etkin olarak kullanalar dikkat! Google o uygulamanın da fişini çekti

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, içerisinde sürekli bir yapılanmaya girerek çok fazla tercih edilmeyen hizmetlerini kapatıyor. Geçmiş zamanda sohbet uygulamaları, RSS servisi gibi birçok Google hizmeti son veren Goodle şimdi de Haberler uygulamasının bir parçası olan basılı dergi aboneliği hizmetini kapatmaya hazırlanıyor.

Google'nin uzun bir süredir hizmetinde olan buhaberler uygulaması aslında aboneleri tarafından en çok kullanılan hizmetlerden biri. Özellikle Android kullanıcıları uygulamayı indirmeden keşfet aracılığıyla her gün Google Haberler üzerinden güncel durumları takip ediyorlar.

Google Haberler uygulamasının bir parçası olan basılı dergi aboneliği ise Google tarafından sonlandırılmaya karar verildi. Bu hizmet basılı dergilerin dijital baskılarını okumak ve tek bir yerden bu abonelikleri yönetmek isteyenler bu uygulamayı kullanıyordu.

Google, elindeki veri değerlendirmelerini yaparak bu uygulamanın artık tercih edilmediğini ve kullanıcılara hitap etmediğini düşünerek fişini çekmeye karar verdi. Hizmete son verilmesinden sonra dijital abonelik sistemi üzerinde etkisi olurmu? O'nu zaman gösterecek.


 

Anahtar Kelimeler:
GoogleHaberlerBasılı Dergi Uygulaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
WhatsApp'tan 2020 hamlesi! O özellik ve o telefonlar artık olmayacak
WhatsApp'tan 2020 hamlesi! O özellik ve o telefonlar artık olmayacak
Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!
Kırmızı renkli Apple Watch geliyor!
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı
Yerli otomobil tüm özellikleri ile tanıtıldı

Popüler Haberler

SGK işlemdeki evrak takip ve sorgulaması nasıl yapılır? Sgk evrak takip ve sorgulama işlemleri
SGK çocuk parası yattı mı, ne zaman yatar? SGK çocuk parası sorgulama nasıl yapılır?
Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi - Yıldız falınıza göre bugün nelerle karşılaşacaksınız?
Kara listeden nasıl çıkılır? Banka kara listesi nedir, çıkmak için ne yapılmalıdır?
Doğum parası ne zaman yatar? Doğum parası ptt hesabına ne kadar sürede yatar?
Borç transfer ve kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Tüm borçları tek yerde toplama kredisi
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? SGK, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı sorgulama işlemleri
Çukur var mı, yok mu, neden yayınlanmıyor? 6 Ocak 2020 Pazartesi Çukur yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma var mı, yok mu? 6 Ocak 2020 Pazartesi Yasak elma neden yayınlanmıyor?
2020 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2020 resmi tatil tarihleri
2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
2019 Şeker Fabrikası işçi alımı yapacak! İŞKUR aracılığı ile Şeker Fabrikası'na işçi alımı için gerekli belgeler neler?
Emekli olunca ne kadar maaş alabileceğim? E-devlet emekli maaşı sorgulama
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?
Devlet gözlük desteği kaç yılda bir veriyor? Kaç yılda bir gözlük hakkı veriliyor? Gözlük hakkı sorgulama
Sefirin Kızı neden yayınlanmıyor? 6 ocak 2020 Pazartesi Sefirin Kızı neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Nöbetçi Noter Sorgulama 4 Ocak Cumartesi - 5 Ocak Pazar Haftasonu Hangi Noter Nöbetçi? Ankara, İzmir, İstanbul Nöbetçi Noter Listesi Sorgulama!
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Günlük burç yorumları 5 Ocak 2020 Pazar - Gündelik hayatınıza yıldız astrolojik falınız nasıl etki edecek?
Kuaförüm Sensin Taner ve Aslı para ödülü geri alındı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.