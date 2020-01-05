Etkin olarak kullanalar dikkat! Google o uygulamanın da fişini çekti

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, içerisinde sürekli bir yapılanmaya girerek çok fazla tercih edilmeyen hizmetlerini kapatıyor. Geçmiş zamanda sohbet uygulamaları, RSS servisi gibi birçok Google hizmeti son veren Goodle şimdi de Haberler uygulamasının bir parçası olan basılı dergi aboneliği hizmetini kapatmaya hazırlanıyor.

Google'nin uzun bir süredir hizmetinde olan buhaberler uygulaması aslında aboneleri tarafından en çok kullanılan hizmetlerden biri. Özellikle Android kullanıcıları uygulamayı indirmeden keşfet aracılığıyla her gün Google Haberler üzerinden güncel durumları takip ediyorlar.

Google Haberler uygulamasının bir parçası olan basılı dergi aboneliği ise Google tarafından sonlandırılmaya karar verildi. Bu hizmet basılı dergilerin dijital baskılarını okumak ve tek bir yerden bu abonelikleri yönetmek isteyenler bu uygulamayı kullanıyordu.

Google, elindeki veri değerlendirmelerini yaparak bu uygulamanın artık tercih edilmediğini ve kullanıcılara hitap etmediğini düşünerek fişini çekmeye karar verdi. Hizmete son verilmesinden sonra dijital abonelik sistemi üzerinde etkisi olurmu? O'nu zaman gösterecek.



