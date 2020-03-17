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Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evinde Kal' etiketinin hakkını verecek olan oyunseverler için sevindirici haber. Büyük teknoloji şirketi Epic Game, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunlarını kısa bir süreliğine ücretsiz yayınlayacak. İşte ücretsiz üç oyun.

17 Mart 2020 Salı 22:42
Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!

1- Anodyne 2: 2D ve 3D seçenekleri olan  bu oyunda minik bir nano temizleyici olarak görev yapıyorunuz. New Theland isimli adayı 3D olarak  altüst edebiliyorken, nano vakum ile zihinlere girip 'zin'larlarla mücadele ediyorsunuz.  

Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!
2- A Short Hike: Piksel tabanlı, size biraz nostalji yaşatacak, eski oyunları anımsatan  bir oyun.  Hawk Peak Vilayet Park'ını  dip kçşe gezip, hazine peşinde koşuyorsunuz. 

Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!
3- Mutazione: Garfikleri çok başarılı bulunan bu oyunda hasta olan dedesini tedavi ettirmenin  yolunu ararken, Mutazione adında bir toplulukla yolları kesişen  ve değişik maceralar yaşayan  kahramanı yönlendiriyorsunuz. 
Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!

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OyunGameücretsizEpic Game
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