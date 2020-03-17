Evinde Kal 'ücretsiz' Oyun oyna! Epic Game'den oyunseverlere jest!

1- Anodyne 2: 2D ve 3D seçenekleri olan bu oyunda minik bir nano temizleyici olarak görev yapıyorunuz. New Theland isimli adayı 3D olarak altüst edebiliyorken, nano vakum ile zihinlere girip 'zin'larlarla mücadele ediyorsunuz.

2- A Short Hike: Piksel tabanlı, size biraz nostalji yaşatacak, eski oyunları anımsatan bir oyun. Hawk Peak Vilayet Park'ını dip kçşe gezip, hazine peşinde koşuyorsunuz.



3- Mutazione: Garfikleri çok başarılı bulunan bu oyunda hasta olan dedesini tedavi ettirmenin yolunu ararken, Mutazione adında bir toplulukla yolları kesişen ve değişik maceralar yaşayan kahramanı yönlendiriyorsunuz.

