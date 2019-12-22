Fabrika işçilerinden Apple’a 9 milyar dolarlık vurgun

ABD'li dev teknoloji şirketi Apple, son günlerde hırsızlık haberleri ile birlikte gündemi oldukça meşgul ediyor. Şimdi de şirketin Çin'de bulunan Foxconn fabrikasında çalışan işçiler tarafından 9 milyar dolar zarar uğratıldığı konuşuluyor.

İddialara göre fabrikada çalışan bazı işçiler, son üç yıldır iPhone üretimi için gelen parçaların içerisinden hurdaya ayrılmış gibi göstererek çalmaya başlamışlar. Çaldıkları bu parçaları ise Tayvan’da satan işçiler bu şekilde yaklaşık olarak 43 milyon dolarlık parça çaldıkları belirtildi.

Tayvan'da satılan bu parçalardan şimdiye kadar 300 bin adet iPhone’un üretilip satıldığı gelen iddialar arasında. Ağırlıklı olarak iPhone 8 ve iPhone X modellerinin parçalarını alarak şirkete büyük bir vurgun yapan işçilerin aldıkları bu parçaların genellikle ekran, kasa ve safir kamera camı olduğu söyleniyor.

Söz konusu bu durum ise ABD'li teknoloji devi Apple'a yılda 3 milyar dolar ve 3 yılda ise 9 milyar dolar zarar ettirdiğini ortaya çıkarıyor.