Fabrika işçilerinden Apple’a 9 milyar dolarlık vurgun

ABD'li dev teknoloji şirketi Apple, son günlerde hırsızlık haberleri ile birlikte gündemi oldukça meşgul ediyor. Şimdi de şirketin Çin'de bulunan Foxconn fabrikasında çalışan işçiler tarafından 9 milyar dolar zarar uğratıldığı konuşuluyor.
Tayvan'da satılan bu parçalardan şimdiye kadar 300 bin adet iPhone’un üretilip satıldığı gelen iddialar arasında. Ağırlıklı olarak iPhone 8 ve iPhone X modellerinin parçalarını alarak şirkete büyük bir vurgun yapan işçilerin aldıkları bu parçaların genellikle ekran, kasa ve safir kamera camı olduğu söyleniyor.
Söz konusu bu durum ise ABD'li teknoloji devi Apple'a yılda 3 milyar dolar ve 3 yılda ise 9 milyar dolar zarar ettirdiğini ortaya çıkarıyor.
Son Güncelleme: 22.12.2019 13:54