Facebook cinsel paylaşım yasakları nelerdir? Facebook cinsel paylaşımları yasakladı!

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanıcısı olan sosyal medya ağlarının başında gelen Facebook’un cinsel paylaşımları yasakladığı açıklandı. Facebook’un pono sitelerine giren kullanıcıları izlediği ortaya çıkmıştı. Son olarak bu kez de cinsel paylaşımları kontrol altına alma tasarısıyla yeni kararlar aldı.

Facebook kullanıcı yaş aralığında sayıların arasının giderek açılmasıyla kullanım politikalarına yeni kararlar ekledi ve var olanlarda değişiklik yaptı. Son dönemlerde cinsel paylaşım içeriğinin giderek artması ve yaygınlaşması bu kararı almada en önemli etken.

Facebook cinsel paylaşımları yasakladı!

Yetkililer tarafından alınan yeni kararlarla cinsel içerik paylaşım kuralları ve politikaları önemli ölçüde değiştirilerek yeniden düzenlendi. Bu yeni uygulamada kurallar daha sıkı ve denetimli olacağı açıklandı.

Bu kurallardan kısaca bahsedilecek olunursa; kullanıcılar facebook hesaplarından gelişigüzel cinsel içerikli ahlaka aykırı, üslup kurallarına ters düşen paylaşımlar yayınlamayacaklar. Ek olarak cinsel rol yükleme, pozisyon ve fetiş barındıran içerik ve olay örgülerinden bahsedilmesi yasak olacak.

Facebook cinsel paylaşım yasakları nelerdir?

Facebook kullanıcıları cinsel içerikli toplumdan ayrı oluşturulmuş kendilerine özgü deyişlerle paylaşım yapamayacak

Facebook kullanıcıları cinsel içerik ve olay örülerinden söz edemeyecek

Cinsellik çağrışımı ve iması bulunan fotoğraf ve video yayınlayamayacak

Ponografik içerik paylaşımı yapılamayacak

Ortak fetişi olan partnerlerin talebi doğrultusunda yetişkin aktiviteleri talep edilemeyecek

Müstehcen üslup kullanılamayacak

Erotizm, striptiz dans kulübü, cinsellik vb. barındıran video içerik paylaşılamayacak

Cinsel içerik barındıran ileti ve mesaj gönderilemeyecek

Cinsel içerik barındıran konuşma ve sohbetleri paylaşılmayacak

Cinsel çağrışım ve ima barındıran “bu gece benimle olmalısın” gibi mesajlar paylaşılmayacak

Cinsel uyarılmışlığı hakkında kimse paylaşım yapamayacak

Facebook kullanıcıları cinsel paylaşım yasağına tepki gösterdi

Facebook’un cinsel içerik paylaşma yasağı sonucu kullanıcılara pek çok yeni kurallar getirildi. Bu kurallar sonucu kullanıcılar artık eskiden rahatça yaptığı paylaşımlarını kesinlikle yapamayacak. İşte platforma getirilen yeni yasaklar şu şekilde sıralanıyor;

Getirilen yeni yasaklara kısa sürede kullanıcıların tepkisi gecikmedi. Özellikle yurt dışındaki kullanıcılar tarafından çokça eleştirilen yeni yasaklar rahatsızlıkların odağı oldu.

Facebook cinsel paylaşım yasağına yönelik açıklamalardan biri Facebook sözcüsü tarafından; “Bu değişikliği yapmamızda etkili olan şey büyük ölçüde içerik görüntüleyicilerimizin cinsel istismar politikasının, cinsel ilişki talebi ve istismar konuları arasındaki ayrımı yeterince öne çıkarmadığını söylemesi oldu” olarak açıklandı.

Facebook kullanıcılarının paylaşımlarını denetleyebilir mi?

Facebook’un cinsel paylaşım içeriklerine yasaklama getirmesi kararına, Facebook’un bu konuda yasaklar getirme ve denetleme yapması gibi bir durumun mümkün olmadığına yönelik, bu konuda teknik bilgisi olan milyarlarca kullanıcısından yorumlar geldi.

Uzmanlar böyle bir denetimi sağlayacak olan yapay zekâ algoritması Facebook’ta yeterli olmadığına ve bu yasak uygulamasında yetersiz kalacağını düşünüyor. Dolayısıyla yeterli tarama ve cinsellik içerikli paylaşım denetimi yapılamayacağını söylüyorlar.

Daha önce de yapay zekâ algoritması yetersizliğiyle; ırkçılık, terör, yalan haber yayınlama gibi pek çok yasak denetimlerden geçmiş ve beklendiği gibi etkisiz kılınamadan yayınlanmıştır. Cinsel içerik paylaşımında da aynı yetersizlikten dolayı yasak istenilen etkiyi vermeyecek ve denetimler yetersiz kalacaktır yönünde uzmanlar görüşlerini belirtmişlerdir. Bu yaşananlardan hareketle üzerine çalışılması gereken öncelikli olay Facebook’un yapay zekâ algoritmasını geliştirmesi yönündedir.