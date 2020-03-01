Facebook hesabım kendiliğinden birilerini otomatik takip ediyor, ne yapabilirim?

Facebook kullanan kişiler Facebook hesaplarında gezinirken hiç tanımamalarına rağmen takip ediyor oldukları kişiler ile karşılaşmışlardır. Bunun nedenini merak eden kullanıcılar bu konuyu sıklıkla araştırmaktadır.

Facebook hesabının tanımadığınız insanları kendiliğinden takip etmesinin nedeni çoğunlukla virüslü uygulamalardır. Bunlardan birisi olan Facebook Friend Request isimli uygulama kendiliğinden arkadaşlık isteği göndererek bu olaya neden olur.

Bu uygulama ile hesap ele geçirilerek dolandırıcılık gibi işler bile yapılmaktadır.

Facebook Hesabının Kendi Kendine Birilerini Takip Etme Sorunu Nasıl Çözülür?

Haberimizde yer alan adımları uygulayarak Facebook Friend Request isimli virüsten kurtulmanız mümkündür. Bu virüse neden olan en büyük faktör kişilerin okumadan onay verdikleri uygulamaların neden olduğu virüslerdir. Bu sebeple her seçeneği onaylamadan evvel okumakta fayda vardır.

Sorunu çözmek için aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Facebooka e posta ve şifre ile giriş yapılmalıdır.

Sağ üstte bulunan araç çubuğundan ok simgesine basılır.

Burada sonra Ayarlar menüsüne girilir.

Ayarlardan Uygulamalar ve uygulama ayarlarına geçilir.

Giriş yaptıktan sonra hepsini göster seçeneği seçilir.

Listede yer alan tüm uygulamalar kaldırılır.

Ve böylece bu virüsten kurtulunur. Kişilerin bilmedikleri uygulamaları onaylamamaları ve yine bilmedikleri sitelere giriş yapmamaları gerekmektedir.

Bu adımlar takip edildikten sonra ek olarak kişiler casus yazılım kaldırma uygulamalarını kullanabilirler. Bu uygulamalar sayesinde virüs kalıp kalmadığı konusunda kesinlik sağlanır. Sistem taraması yapan uygulama bu taramadan sonra son bilgiyi sağlayacaktır.