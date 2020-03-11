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Facebook ''hikayeler'' özelliğini güncelledi!

Facebook’un İnstagram’ı 2012 yılında 1 milyar dolarak satın almasının ardından İnstagram özelliklerinin birçoğu Facebook’a da entegre edilmeye başlandı. Şimdi Facebook’a gelen yeni özellik sayesinde, Facebook İnstagram’a daha da çok benzeyecek.

11 Mart 2020 Çarşamba 22:35
Facebook ''hikayeler'' özelliğini güncelledi!

İnstagram, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri  ve Facebook gittikçe kan kaybediyor. İkisinin tek çatı altında olması elbette birbirlerine olan benzerliklerini de artırıyor. Bu bağlamda İnstagram'da uzun süredir bulunan ''hikaye paylaşma'' özelliği kullanıcıların çok kullandığı bir özellik. Hikaye paylaşma özelliği, Facebook’un İnstagram’ı satın almasının sonra Facebook’a da gelmişti. şimd ise Facebook, yeni getirdiği güncelleme ile birlikte Facebook’ta paylaştığınız hikayeyi İnstagram üzerinden de paylaşabilmenize olanak verecek. 

facebook


Facebook, yayınladığı örnek görselde Instagram hikayesi, doğrulanmış Facebok hesabı üzerinden de hikaye olarak paylaşabiliyorsunuz. Elbette bu yeni özelliği kullanmak istiyorsanız İnstagram ve Facebook hesaplarınız birbiriyle bağlanmış olması gerekiyor.

Gün geçtikçe sosyal medya uygulamalarının İnstagram’a benzemesi kullanıcıları bazen  huzursuz ediyor. Örneğin bir zamanların popüler uygulamalarından biri olan İnstagram, Snapchat'in hikaye fonksiyonunu kullanmıştı. Yine Facebook tarafından satın alınan Whatsapp'ta durum güncellemesi paylaşılması da kullanıcılar tarafından  olumsuz  yorumlarla eleştirilmişti. 

Son Güncelleme: 11.03.2020 22:35
Anahtar Kelimeler:
WhatsappİnstagramFacebookHikayeler
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