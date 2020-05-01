Facebook kimlik doğrulaması fotoğraf İncelemesi ne kadar sürede tamamlanıyor?

Dünya’nın en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu unvanını elinde bulunduran Facebook kapsamında güvenlik kontrolü amacıyla yüklenen fotoğraflar incelenmektedir. Kullanıcılar fotoğrafların incelenme süresinin ne kadar olduğunu merak etmektedirler. Ayrıca bu süre içinde hesaplar arkadaşlar tarafından görüntülenebilmekte ancak doğrulama bekleyen kişi tarafından kullanılamamaktadır.

Facebook Neden Fotoğraf İstiyor?

Facebook doğrulama için fotoğraf yüklenmesini istemektedir. Dünya üzerinde 2,5 milyar insanın kullanıldığı Facebook platformunda bu kadar çok kişinin yer almasından kaynaklı olarak zarar verici eylemler, gerçek olmayan hesaplar ve troller de yer almaktadır. Fotoğraf istenmesi bunların önüne geçmek içindir. Facebook güvenlik ekibi tarafından uygulanmaya konan fotoğraf testi ile büyük çapta güvenlik sağlanabiliyor.

Facebook’a İnceleme İçin Yüklenen Fotoğraflar Kaydediliyor mu?

İncelenmesi için gönderilen fotoğraflar Facebook sistemine kaydedilmemektedir. Kullanıcıların güvenliği için istenen bu fotoğraflar incelenmeleri sonrasında sunucudan silinmektedirler.

Facebook Hesap Doğrulaması İçin Nasıl Bir Fotoğraf Yüklenmeli?

Facebook Hesap Doğrulaması için Fotoğraf Yüklenmezse Ne Olur?

Yüklenen fotoğrafların bazı özellikleri kapsamında barındırıyor olması gerekmektedir. Bu fotoğraflar hesap sahibinin yüzünün belirgin bir şekilde görülmesi gerekmektedir. Bu özelliği sağlayan fotoğraflar güvenlik için yapılan incelemede yeterli olmaktadır. Bu inceleme sonucunda hesabın bot hesap ya da koşulları sağlamayan bir hesap olması halinde hesaba olan erişim engellenmektedir.

Facebook tarafından talep edilen fotoğrafın yüklenmemesi halinde hesap doğrulaması gerçekleştirilememektedir. Buna bağlı olarak da hesaba erişim sağlanamayacak ve hesap engellenecektir. Yüklenen fotoğrafın başka birine ait olması durumunda ise yine yapılan inceleme sonucunda hesaba olan erişim kesilecektir.

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