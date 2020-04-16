Facebook Kovid 19 ile alakalı yanlış bilgilendirmeleri beğenenlere bildirim gönderecek

Sosyal medya devi facebook'tan korona virüs ile mücadeleye bir destek geldi.Şirket kendi platformu üzerinde korona virüs ile ilgili yanlış bilgilendirmeleri paylaşan yada beğenen kişilere uyarı niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.Yeni uygulamanın önünüzdeki haftadan itibaren aktif olacağı belirtildi.
Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.
Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.
Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip koronavirüsle ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.