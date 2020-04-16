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Facebook Kovid 19 ile alakalı yanlış bilgilendirmeleri beğenenlere bildirim gönderecek

Facebook yeni bir bildirim uygulamasını devreye alıyor.Sosyal medya devi kendi platformu üzerinde korona virüs ile ilgili yanlış bilgileri paylaşan ve bunları beğenenlere uyarı bildirimi gönderecek.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:36
Facebook Kovid 19 ile alakalı yanlış bilgilendirmeleri beğenenlere bildirim gönderecek

Sosyal medya devi facebook'tan korona virüs ile mücadeleye bir destek geldi.Şirket kendi platformu üzerinde korona virüs ile ilgili yanlış bilgilendirmeleri paylaşan yada beğenen kişilere uyarı niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.Yeni uygulamanın önünüzdeki haftadan itibaren aktif olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kullanıcıların Dünya Sağlık Örgütünün virüsle ilgili yanlış ve doğru bilgilerin yer aldığı sayfasına yönlendirileceği ifade edildi.

Sosyal medya şirketi açıklamasında, haber akışında yer alan Kovid-19 bilgi merkezinde sağlam bilgilere dayalı bilimsel makalelerin bulunduğu "Gerçekleri Öğrenmek" isimli yeni bir uygulamayı devreye sokacağını bildirdi.

Facebook, Kovid-19'la ilgili yanlış bilgi ya da iddialar içeren gönderileri, platform üzerinden siliyordu.

Bir sivil toplum kuruluşu, Facebook'ta yeni tip koronavirüsle ilgili 100'den fazla yanlış bilgi içeren gönderi tespit ettiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 16.04.2020 19:45
Anahtar Kelimeler:
FacebookKovid 19
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