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Facebook kripto para projesinde umduğunu bulamıyor! Libra'da gidişat kötü

Facebook tarafından yaratılan kripto para projesinde marka umduğunu bulamıyor. Facebook'un kripto para projesi Libra'da gidişat kötü bilgisi ise projeden dev telekomünikasyon firması Vodafone'un ayrılmasıyla yayıldı.

23 Ocak 2020 Perşembe 17:59
Facebook kripto para projesinde umduğunu bulamıyor! Libra'da gidişat kötü

Kripto paraların küresel anlamda kullanımının armasıyla birlikte dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından ve alt yapısında Instagram, Google gibi büyük mecraları da bulunduran Facebook, kripto para projesine atılmıştı. Libra adlı kripto para projesiyle gündeme gelen Facebook kısa süre içerisinde etrafına büyük markaları da toplamıştı ancak bu gidişat istendiği gibi ilerlemiyor. Yakın tarihte Facebook'un kripto para birimi Libra'dan Mastercard, Ebay, Paypal ve Visa'nın çekilmesiyle beraber başlayan yağrak dökümü, dünyanın en büyük telekomünikasyon firmalarından birisi olan Vodafone'un da çekilmesiyle zora girdi. Yaşanan bu gelişmelere karşın Facebook'un bu dijital para geliştirme projesini sürdüreceği öğrenildi.

Eleştirilmesine Rağmen Tanıtılacak

Facebook tarafından geliştirilen Libra blockchain dijital para biriminin duyurulmasının ardından İsviçre Devlet Başkanı da dahil olmak üzere birçok ekonomist, projeyi taşa tutmuştu. Geliştirilen bu projenin merkez bankaları tarafından kabul edilemez olduğu söylemlerini de gündeme gelmesinin ardından birçok kişi Facebook'un süreci nasıl şekillendireceğini merak etmişti.

 

 

Son Güncelleme: 23.01.2020 17:59
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