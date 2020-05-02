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Facebook mobil uygulama karanlık mod nasıl açılır?

Facebook’un yeni özelliği olan karanlık mod aktif edildi. Facebook karanlık mod nedir, nasıl aktif edilir, Facebook karanlık mod özelliği kullanıcılar tarafından birkaç adımda aktif edilebilecek.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 23:12
Facebook mobil uygulama karanlık mod nasıl açılır?

Facebook kullanıcıları için yeni bir özelliği aktifleştirmeye hazırlanıyor. Daha önce WhatsApp’ta kullanılan ve büyük beğeni toplayan karanlık mod özelliği Facebook’a da geliyor. Ayrıca bu özellik Messenger uygulamasında da aktif olacak.

Facebook Karanlık Mod

Facebook Karanlık mod diğer ismiyle “Dark Mode” kullanıcılara sunulacak yeni bir özelliktir. Karanlık mod özelliği gece ve karanlık ortamlarda uygulamayı açan kişilerin gözlerinin yorulmaması için getiriliyor. Facebook Karanlık mod sayesinde Facebook Messenger ekranı tamamıyla kararır ve bu sayede telefona bakan kişilerin gözlerinin korunmaması sağlanır.

Facebook Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Facebook karanlık mod özelliği hem mobil uygulamadan hem de bilgisayar sürümünden açılabilmektedir. Karanlık mod kullanıcıların gözlerinin yorulmasıyla birlikte OLED ekranı mobil cihazlarda bataryadan da tasarruf sağlamış olacak.

Bilgisayar üzerinden Facebook kullanan kişiler karanlık modu aktif etmek için, ilk olarak Messenger’a girmelidir. Açılan sohbet panelinde Ay Emojisi gönderilir. Emojinin gönderilmesinin ardından üst kısımda “Gece Modu Bulundu” ifadesi yer alır.

Bildirimin alt kısmından “Ayarları Aç” seçeneğe tıklanır. Ayarlar bölümünden de “Gece Mod” yazan seçeneğe tıklanır ve karanlık mod aktif edilir. Bu işlemlerin ardından Facebook Messenger tamamıyla karanlık olur.

Facebook Mobil Uygulamadan Nasıl Karanlık Mod Açılır?

Akıllı telefon kullanıcıları Facebook’taki karanlık mod özelliği şu an için hazırlık aşamasında. Karanlık mod özelliği Android ve iOS işletim sistemli cihazlar için hazırlanıyor ve bu modun nasıl açılacağıyla ilgili kesin bir bilgi verilmedi.

Facebook Karanlık mod özelliğinden gelen ilk tepkilere göre bu özelliği daha da genişletecek. Facebook daha önce Whatsapp için de karanlık mod özelliğini açmıştı ve uzun bir süre kullanıcıların geri dönüşleri beklenmişti.

Son Güncelleme: 02.05.2020 23:12
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