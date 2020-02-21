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Facebook, ses kaydıyla arkadaşının isimlerini söyleyene para ödüyor

Facebook, başlattığı yeni bir programla ses kaydıyla 10 arkadaşının ismini söyleyen kullanıcılara para ödeyeceğini açıkladı.

21 Şubat 2020 Cuma 14:16
Facebook, ses kaydıyla arkadaşının isimlerini söyleyene para ödüyor

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Facebook, ABD'de yeni bir program başlattı. Sesli asiatan uygulamasını geliştimek için başlattığı programda ise Facebokk kullanıcıları arasından programa katılanlara belli bir miktar ücret vereceği de öğrenildi.

Firma, başlattığı program dahilinde 10 farklı Facebook arkadaşının ismini söyleyen kullanıcılara 5 dolara kadar (30 TL) ücret ödeyeceğini açıkladı. 'Telaffuz' ismi verilen programa katılacak olan kullanıcılar ‘hey portal' ve arkadaş listelerindeki on kişinin adını sırasıyla söylemeleri gerekiyor.

Seslerini kaydedip gönderen kullanıcılara ise ücret PayPal vasıtasıyla ödenecek. Diğer taraftan, programa uygun olup olmadığınız ile ilgili son kararı da Facebook veriyor.

Facebook kullanıcıları arkadaşlarının isimleriyle yaptıkları 10 seslendirme için 200 puan kazanırken 5 kez daha farklı arkadaşlarının isimlerini kullanarak yine katılım sağlayabiliyorlar. Böylelikle kullanıcılar her ses kaydı için 5 dolara kadar para kazanılabiliyor.

Facebook, programa katılan kullanıcılar için ses kayıtlarını üçüncü şahıslarla paylaşmayacağının sözünü verdiğini açıklarken bu programa katılabilmek için ABD'de yaşıyor olmak ve ilgili programı indirmek gerektiğini ayrıca katılımcılarında  18 yaşından büyük olması gerektiğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
FacebookSes KaydıSes Kaydı ücretiTelaffuz Programı
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