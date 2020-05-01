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Facebook şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Şifre sıfırlama ve kurtarma yöntemleri nelerdir?

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu Facebook’ta şifrelerin unutulması halinde ne yapılması gerektiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Facebook şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Şifre sıfırlama ve kurtarma yöntemleri nelerdir? İşte şifre unutulması durumunda yapılması gerekenler…

01 Mayıs 2020 Cuma 15:26
Facebook şifremi unuttum, ne yapmalıyım? Şifre sıfırlama ve kurtarma yöntemleri nelerdir?

Sosyal medya platformları içinde en çok kullanıcı sayısına sahip olan Facebook üzerindeki girişler e-posta ve şifreler ile yapılmaktadır. Kullanıcılar kimi zaman şifrelerini unutabilmektedir. Böyle durumlarda şifrelerin nasıl bulunabileceği ve Facebook hesabına nasıl giriş yapılabileceği merak edilmektedir.

Facebook hesabına giriş yapılırken şifrelerin unutulması halinde e-posta hesaplarına şifre sıfırlama linkinin gönderilmesi mümkün olmaktadır. Ancak unutulan e-posta adresleri olduğunda iş çok daha zorlaşmaktadır.

E-posta ile Facebook Şifre Sıfırlama

Facebook hesaplarına giriş yaparken şifrelerin unutulması halinde şifre sıfırlama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda takip edilmesi gereken adımlar yer almaktadır.

İlk olarak “hesabını mı unuttun?” bölümüne tıklanmalıdır. Buraya tıklanması sonrasında telefon numarası ya da e-posta adresi sorulmaktadır. Bu bilgilerden birinin buraya yazılması sonrasında “devam” tuşuna basılarak devam edilmesi gerekmektedir.

Cep Telefonu Numarasıyla Facebook Şifre Sıfırlama

Facebook şifre sıfırlama işlemi cep telefonu numarasıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Az önce e-posta ya da cep numarası sorulan bölüme cep numarasının yazılması ardından “devam” tuşuna basılması gerekmektedir. Bu işlem sonrasında cep telefonlarına bir kod gönderilmektedir. Bu kodun açılan sayfada girilmesi lazımdır. Kodun doğru bir şekilde girilmesi sonrasında Facebook yeni bir şifre oluşturmanızı isteyecektir.

E-posta adresinin hatırlanamıyor olduğu durumlarda bilgilerin gönderilebileceği bir yer olmadığından bu tür hesapların kurtarılabilmesi oldukça zordur.

Son Güncelleme: 01.05.2020 15:26
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