Facebook ve Google, o süreyi yıl sonuna kadar uzattı

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google ve yine çok fazla kullanıcı potansiyeline sahip platform Facebook, yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle evden çalışma sistemşne geçmiş ve ve geçtiğimiz günlerde bu sürenin 1 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurmuşlardı. Her iki şirket bu kapsamnda yeni bir karar aldı ve çalışanlarının evden çalışmalarına yıl sonuna kadar devam edebileceklerini açıkladı.

Google şirketinde Üst Yöneticilik görevinde bulunan Sundar Pichai, şirket bünyesinde olan ve görevlerini evlerinden yerine getirebilecek personelin yıl sonuna kadar evden çalışabileceğini açıklarken, ofiste çalışmak zorunda olan çalışanlarında genişletilmiş güvenlik önlemleri çerçevesinde Temmuz ayınndan itibaren iş yerlerinde çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Daha önce ofislerini 6 Temmuz'dan itibaren açacağını açıklayan Facebook, ise söz konusu kararın aynısını alarak çalışanların yıl sonuna kadar işlerini uzaktan yürütebileceklerini açıkladı. Facebook şirketinden yapılan açıklamada hangi çalışanların ofise dönmesinin isteneceğine ise henüz karar verilmediğini belirtildi.