Facebook ve Instagram'dan koronavirüs kararı!

Tüm dünyanın etkisi altında olduğu yeniş tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, alınan tedbir ve önlemler giderek daha sıkı hale gelmeye başladı. Sağlık hizmetlerinin internet ağlarından daha kolay yararlabilmesi ve okulların kapanması sonucu öğrencilerin evlerinde uzaktan eğitim almalarından dolayı intenet hızlarında sıkıntı yaşanmaması adına Avrupa Birliği, söz konusu yayın yapan şirketlere görüntü kalitelerini düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

Bununla ilgili önce online dizi ve film platformu Netflix ile video paylaşım sitesi YouTube'un Avrupa için aldığı yayın kalitesini tüm dünya genelinde uygulamaya başlarken, Facebook ve Instagram'dan da video kalitesini düşürme kararı geldi.

ABD'li teknoloji devi Facebook Şirket sözcüsü söz konusu karar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ağda potansiyel herhangi bir tıkanmayı hafifletmek amacıyla, Avrupa'daki Facebook ve Instagram videolarında geçici olarak bit oranını azaltacağız" diye konuştu.

Dizi ve film platformu Netflix Avrupa'daki kullanıcılarına sunduğunu yayın hızında yüzde 25'lik bir yavaşlatmaya gideceğini duyurmuş diğer taraftan YouTube da sadece birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini ancak yine de ‘sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmak' için akış kalitesini düşüreceklerini açıklamıştı.

Şimdiye dek Avrupa telekomünikasyon operatörlerinin şu anki veri trafik akışıyla baş edebildiklerini açıklasa da birçok insanın evden çalışmaya geçtiğinden dolayı ağlarda tıkanma olma ihtimali ise yetkililere endişe veriyor.