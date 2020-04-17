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Facebook Ve Messenger eski model bazı modellerde çalışma desteğini sonlandırıyor!

Gelişen Teknoloji ile birlikte yoğun kullanılan bazı uygulamalar akıllı telefonların eski modellerinde kullanılamamaya başlar. Facebook ve facebook mesajlaşma programı Messenger uygulamaları teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek eski model olarak tanımladığı bazı modellerde çalışma desteğini sonlandırmaktadır. Haberimizin detayında Facebook Messenger ve Facebook uygulamalarının çalışmayacağı telefon modellerini açıklayacağız. Artık Bu Telefonlarda Çalışmayacak konulu haberimiz…

17 Nisan 2020 Cuma 14:38
Facebook Ve Messenger eski model bazı modellerde çalışma desteğini sonlandırıyor!

Ünlü sosyal paylaşım platformu Facebook belirli periyotlarla hangi telefonlarda desteklerini çektiğini kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Facebook tan yapılan son açıklamalarda Windows 10 mobile işletim sistemine sahip telefonlarda desteklerini çektiği açıklanmıştı.

FACEBOOK VE FACEBOOK MESSENGER UYGULAMALRI ARTIK BU TELEFONLARDA ÇALIŞMAYACAK!

Ünlü sosyal paylaşım platformu Facebook belirli periyotlarla hangi telefonlarda desteklerini çektiğini kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Hangi işletim sistemlerinden desteklerini çektiğini kullanıcıları paylaşan Facebook en son açıklamasında Windows 10 mobile işletim sistemli telefonlardan desteğini çektiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası ise diğer Windows işletim sistemine sahip telefonlardan desteğini çekeceğini açıklayan Facebook Nisan ayı bitiminde tüm Windows işletim sistemine sahip telefonlarda çalışmayacak. Sadece Andoroid işletim sistemi ile IOS işletim sistemli telefonlarda Facebook kullanılacak.

Facebook tarafından yapılan açıklamada Facebook Messenger uygulaması ile birlikte bir diğer sosyal platformu olan İnstagram ın da Windows işletim sistemli telefonlarda çalışmayacağını ve 30 Nisan itibari ile söz konusu uygulamaların kullanılamayacağını açıkladı. 

Windows Phone işletim sistemli telefonlarda sosyal medya devi Facebook, Facebook Messenger ve İnstagram uygulamalarının 30 Nisan 2020 tarihi itibari ile kullanılamayacağını açıklayarak bu işletim sistemli telefonlarda sona gelindiğini gösterdi.

Facebook tarafından yapılan açıklama sonrası Windows Phone işletim sistemi Instagram aracılığı ile sosyal medya kullanıcılarına kullanım sürelerinin 30 Nisan’ da biteceğini bildiren mesajlar gönderdi. Kullanım sürelerinin dolacağını belirten uygulama ile kullanıcıların telefonları aracılığı ile söz konusu uygulamalara erişemeyeceğini bildirdi.

FACEBOOK WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİNDEN DESTEĞİNİ NEDEN ÇEKİYOR?

Windows Phone işletim sistemli telefon kullanıcıları sosyal medyanın önemli platformları olan Facebook, Messenger ve Instagram uygulamalarının neden desteğini çekeceğini merak ediyor. Bu soruya cevabın ise söz konusu Windows PHONE iletim sistemli çok az cihazın olması verilebilir. Facebook ise bu kadar az kullanıcılı cihazlar için yazılım geliştirmek ve zaman ve maliyetlerle istemiyor olabilir. Bu nedenle desteğini çekmiş olduğu Facebook tarafından açıklandı.

WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ İLE  FACEBOOK NASIL KULLANILIR?

Windows tabanlı işletim sistemli cihazlarda 30 Nisan itibari ile Facebook, Messenger ve Instagram desteği kesileceğinden uygulama olarak bu cihazlardan açıklanan sosyal medya platformlarına giriş olamayacaktır. Uygulamalar cihazlardan kaldıracağı için söz konusu Windows işletim sistemli cihaz kullanıcıları Facebook ve İnstagram gibi platformlara sadece Web tarayıcısı aracılığı ile giriş yapabilecekler.

 

Son Güncelleme: 17.04.2020 14:38
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