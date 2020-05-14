Fortnite'a Unreal Engine 5 güçlendirmesi!

Epic Games tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan yeni oyun motoru sonrasında pek çok oyun Unreal Engine 5 oyun motoruna geçmeye hazırlanıyor. Unreal Engine 5’in tanıtımı yapıldıktan sonra yeni oyun motoruna geçiş yapacak ilk oyun dünyanın en fazla oynanan oyunlarından bir tanesi olan Fortnite oldu. Fortnite Unreal Engine 5’e ilk geçen oyun olacak açıklamaları sonrasında pek çok oyun sever Xbox Series X ve PS5’te Fortnite’nin nasıl görüneceği merak edilmeye başlandı.

Unreal Engine 5 ile birlikte güçlendirilmiş bir oyun deneyimi sunacak olan Fortnite hakkında geliştiriciler ”Şu anda özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza izin verecek” açıklamalarında bulundu.

Aynı zamanda, şuan özelliklerini açıklayamasak da yeni nesil konsollar ile birlikte Unreal Engine 5 daha güçlü performans ve görsel iyileştirmeler yapmamıza olanak sağlayacak diyen geliştiriciler gelecekte oyunların daha gerçekçi olacağından bahsetti.

Fortnite’nin geleceği hakkında konuşan geliştiriciler ”Lansmanda yeni konsollar için yayınladığımız Fortnite Unreal Engine 4 ile inşa edilecek, Fortnite’ı 2021 yılının ortalarında Unreal Engine 5’e geçiş yapacak.” Denildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:32