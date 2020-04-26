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Fotoğraf çekmeyi sevenlere müjde, Oppo Reno Glow geliyor

Ülkemizde satışa sunduğu ekonomik ve performanslı modelleri ile dikkat çeken Oppo, yeni bir seri için hazırlanıyor.

26 Nisan 2020 Pazar 20:09
Fotoğraf çekmeyi sevenlere müjde, Oppo Reno Glow geliyor

Oppo Reno Glow telefon modelleri kullanıcılara neler sunacak?
Özellikle orta segment sınıfına odaklanmış olan Oppo, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ile yaptığı görüşmeler sonucunda sonunda istediği tescil belgesini aldı. Çinli marka, bu işlem için İspanyalı Domingo Galletero firması ile anlaşma sağladı.

Fotoğraf çekmeyi sevenlere müjde, Oppo Reno Glow geliyor

Geçen yıl da bu firma ile çalışan Oppo, kullanıcıların özellikle kameralara verdiği öneme dikkat ediyor. Önceki modellerinde de kamera odaklı bir telefon yapısı kuran deneyimli firma , daha önce “karanlıkta parıltı” sloganını kullandı.

Fotoğraf çekmeyi sevenlere müjde, Oppo Reno Glow geliyor

Oppo’nun Reno serisinde yer alan dikkaet çeken ultra gece modu özelliği mevcut, bu seride daha verimli olacak gibi duruyor. Ayrıca kullanıcıları memnun edecek daha yüksek yenileme hızları olan ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlar bekliyor olabilir.

Son zamanlarda 120 Hz AMOLED ekranlı amiral gemisi telefonların tercih ediliyor olması, Oppo’nun bu yönde bir çalışma yapma ihtimalleri artırıyor. Ülkemizde Find X2 cihazı ile çalışmalarına devam eden Çinli ekipten bu konu için bir açıklama gelmedi.

Reno Glow serisi hakkında elde edilen bilgiler şuan için sınırlı. Oppo’nun yeni ailesinde 5G teknolojisinin yer alıp almayacağı ise henüz netlik kaszanmış değil. Birçok kullanıcı, bu teknolojiyi Reno Glow telefon modelleri adına görmek istiyor.

Avrupa ülkeleri için tescillenen bu serinin ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil.
 

Anahtar Kelimeler:
IPhoneAkıllı TelefonSamsungFotoğrafYeniOppoReno
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