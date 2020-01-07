Galaxy S20 serisi, 120 Hz ekran paneliyle dikkatleri üzerine toplayacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 serisinin tanıtımının yapılacağı UNPACKED 2020 lansman tarihinin açıklanmasının hemen ardından Galaxy S20 özellikleri için bilgiler sızdırılmaya başladı. son sızdırılan bilgilerde ise Galaxy S20 serisinin ekran özellikleri ortaya çıktı.

120 Hz ekran paneli ile piyasaya çıkacak olan S20 serisi Galaxy ailesinin en dikkat çekici özelliklerinden biri olacak. Samsung'un yeni amiral gemileri donanım farklılıklarını bu kez minimuma indirmiş ve gelen bilgiler doğrultusunda ise Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerin tümünde 120 Hz ekran paneli kullanacak.



Kullanılacak olan bu panelin yeterli güç ve performans gösterebilmesi için de işlemci tercihini Snapdragon 865 ve Exynos 990 çiplerinden yana kullanacağı öğrenildi.

11 Şubat tarihinde tanıtımı yapılacak olan Galaxy S20 modellerinde olması beklenen 120Hz ekran yenileme hızı, ekranın içeriğinin daha dinamik bir şekilde yenilenmesini sağlayacak ve kullanıcılar bu özellikle daha düzgün animasyon ile kaydırma deneyimleri yaşayacak. Ayrıca hızlı ve tempolu oyunlarda ekran daha iyi bir performans sergileyecek.