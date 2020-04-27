Galaxy S20 Ultra’nın beyaz renginin canlı görüntüleri büyük ilgi gördü

Beyaz Galaxy S20 Ultra canlı görüntüleriyle görücüye çıktı!

Samsung Galaxy S20 Ultra bu sıralar özellikle kamerasında yaşanan odaklanma sorunu ile gündemdeydi. Birçok kullanıcı tarafından da eleştirilerin hedefi oldu,şirketin beyaz renkli bir S20 Ultra modeli sunması aslında bekleniyordu. genelde isabetli sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcı Ice Universe beyaz renkli S20 Ultra görsellerini paylaştı.

Birkaç haftadır Samsung’un Çin için beyaz bir Galaxy S20 Ultra hazırladığı düşünülüyordu. Bugün ise bu renk seçeneğinde amiral gemisinin nasıl görüneceği belli olmuş oldu. Görseldeki cihazın kamerasında ufak bir çatlak görünüyor olsa da, cihazın parlak bir beyaz kaplama ile geldiği net bir şekilde görünüyor.

Sızdırılan raporlar telefonun Çin’de kısa süre içerisinde satışa çıkacağını düşündürse de, diğer ülkeler için de satışa sunulma ihtimali tabiki bulunuyor. Galaxy S20 Ultra Kozmik Gri ve Kozmik Siyah renkleriyle tüm kullanıcılara sunulmuştu. Fakat beyaz renkli bir modelin de kullanıcıların dikkatini çekebileceği de ön görülüyor.

Cihazın kısa süre içerisinde, kamera sorunlarını da gidererek, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunması bekleniyor. Bu konuda henüz Samsung’dan resmi bir müdehale gelmese de beyaz renkli S20 Ultra ile de bu sorunlar hakkında net açıklamalar yapılacağı düşünülüyor.



