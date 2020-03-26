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Gamer'lara Epic Game'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

Oyun severlerin merakla beklediği Epic Game'in bu haftaki Ücretsiz oyunları yayınlandı. Evde Kal günlerinde en çok işimize yarayan şeylerdin başında geliyor dijital oyunlar.

26 Mart 2020 Perşembe 21:43
Gamer'lara Epic Game'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

İşte bu Epic Game'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

1-World War Z:

Gamer'lara EpicGame'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

Hiç düşünmeden yaşayan avlarının üzerine çullanan devasa zombi sürüleri ile kalbi sıkıştıran, dört oyunculu bir üçüncü şahıs nişancı oyunu.

2- Figment:

Gamer'lara EpicGame'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

Müzik, mizah ve çok katmanlı hikaye anlatımıyla dolu benzersiz soyut bir evreni keşfetmeye davet eden bir aksiyon macera oyunu.  

3-Tormentor X Punisher: 

Gamer'lara EpicGame'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

Buradaki her şey tek bir vuruşla öldürülebilir. Senden tut bölüm sonu canavarlara kadar her şey. Bölüm sonu canavarları arenayı daha cehennemsi yapmak için tuzakları büyüler. İblisler oyun tarzına uyum sağlar ve seni cezalandırır. 

Son Güncelleme: 26.03.2020 21:48
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KORONAOyunücretsizEvdekalGamer
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