Gamer'lara Epic Game'den ücretsiz 3 yeni oyun müjdesi!

İşte bu Epic Game'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

1-World War Z:

Hiç düşünmeden yaşayan avlarının üzerine çullanan devasa zombi sürüleri ile kalbi sıkıştıran, dört oyunculu bir üçüncü şahıs nişancı oyunu.

2- Figment:

Müzik, mizah ve çok katmanlı hikaye anlatımıyla dolu benzersiz soyut bir evreni keşfetmeye davet eden bir aksiyon macera oyunu.

3-Tormentor X Punisher:

Buradaki her şey tek bir vuruşla öldürülebilir. Senden tut bölüm sonu canavarlara kadar her şey. Bölüm sonu canavarları arenayı daha cehennemsi yapmak için tuzakları büyüler. İblisler oyun tarzına uyum sağlar ve seni cezalandırır.